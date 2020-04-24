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12 سنتيمترا لامتلاء بحيرة طبرية

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 12:33

12 سنتيمترا لامتلاء بحيرة طبرية
بحيرة طبرية (تصوير سلطة طبرية)
عرب ٤٨

أفادت سلطة المياه اليوم، الجمعة، أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات من المياه من المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة لغاية نهاية يوم أمس الخميس، بـ0.5 سنتيمترا آخر، وينقص البحيرة 12 سنتيمترا لامتلائها بشكل كامل.

وأكدت أنه منذ مطلع موسم الشتاء الأخير ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ2.98 متر.

وأعربت السلطة عن أملها بهطول أمطار، اليوم وغدا، في المنطقة، لتصب مياه إضافية في البحيرة وتمتلئ تماما.

يذكر أن الراصد الجوي توقع أن يكون الجو اليوم، الجمعة، جافا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.


#طبرية
#منسوب المياه
#بحيرة طبرية
#سلطة المياه

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