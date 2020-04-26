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أم الفحم: لا عودة للدراسة قبل عطلة عيد الفطر

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 09:35

أم الفحم: لا عودة للدراسة قبل عطلة عيد الفطر
اجتماع لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية بأم الفحم
عرب ٤٨

رفضت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في المؤسسات التعليمية المختلفة، قبل عطلة عيد الفطر، وذلك بعد أن تعطلت الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح رئيس اللجنة، سمير الحلو، أنه "بعد الاقتراحات بإرجاع الطلاب لمقاعد الدراسة، بشكل تدريجي، بدءا من يوم 3 أيار/ مايو المقبل، ابتداء برياض الأطفال والبساتين وصفوف الأول والثاني والثالث، وبعد توجه مركز السلطات المحلية لرئيس البلدية، د. سمير صبحي، وبعد تشاور الدكتور سمير والدكتور محمود زهدي مع لجنة أولياء الأمور المحلية بهذا الخصوص، فردنا كان بالرفض المطلق في الوقت الراهن لإرجاع الطلاب إلى مقاعد الدراس".

وأكد أنه "لن يكون أي حديث أو ي تفكير لإرجاعهم قبل نهاية عطلة عيد الفطر، وبعد ذلك سنقرر بحسب الوضع القائم".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أم الفحم بلغ 73، وعدد المتعافين 17.


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