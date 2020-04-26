دير الأسد: تدهور حالة مُسن مصاب بالكورونا

تدهورت حالة مُسن، من قرية دير الأسد، مصاب بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا.

وأعلن المركز الطبي للجليل في نهريا صباح اليوم، الأحد، أن 15 مصابا، بينهم 9 من دير الأسد، يخضعون للعلاج في قسمي الكورونا (أ + ب) بالمستشفى، بينهم 10 وصفت حالاتهم بأنها طفيفة، فيما وصفت إصابة ثلاثة منهم بأنها متوسطة والآخرين بحالة خطرة وتحت التنفس الاصطناعي.

وأضاف أن مُسنا (90 عاما) من دير الأسد يرقد في المستشفى، تدهورت مؤخرا حالته الصحية، وهو موصول حاليا بجهاز التنفس وقد وصفت حالته بالخطيرة والآخر (59 عاما) من مدينة كرميئل المجاورة.

وختم الناطق بلسان المستشفى في نهريا بالقول إن 3 مرضى (84 و46 و29) بالكورونا من دير الأسد وصلوا، أواخر الأسبوع الماضي، إلى المستشفى ووصفت حالاتهم بالطفيفة.