النقب: مُصاب بالكورونا تواجد في البريد المركزي ببئر السبع

صرحت وزارة الصحة أن مصابا مؤكدا بفيروس كورونا المستجد تواجد في مكتب البريد المركزي، بالقرب من "كنيون هنيغف" في مدينة بئر السبع، وذلك يوم 22 نيسان/ أبريل الجاري.

وعليه، توجهت الوزارة إلى كل من كان في مكتب البريد المذكور خلال الساعات التي تواجد فيها المصاب بالتوجه للفحص بشكل فوري.

ووفقا للمعطيات التي نشرت في موقع وزارة الصحة صباح اليوم، الأربعاء، فقد تم تأكيد تواجد مصاب بفيروس كورونا في البريد المركزي بمدينة بئر السبع، يوم 22 نيسان/ أبريل الجاري بين الساعات 11:00-13:30.

وناشدت الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب كل من تواجد في مكتب البريد المذكور في ذلك الوقت بالتوجه للفحص بشكل فوري، حتى لا تتوسع دائرة انتشار فيروس وباء كورونا.