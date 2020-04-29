  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: مُصاب بالكورونا تواجد في البريد المركزي ببئر السبع

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 12:16

النقب: مُصاب بالكورونا تواجد في البريد المركزي ببئر السبع
لافتات توعوية للحد من انتشار كورونا بالنقب
عرب ٤٨

صرحت وزارة الصحة أن مصابا مؤكدا بفيروس كورونا المستجد تواجد في مكتب البريد المركزي، بالقرب من "كنيون هنيغف" في مدينة بئر السبع، وذلك يوم 22 نيسان/ أبريل الجاري.

وعليه، توجهت الوزارة إلى كل من كان في مكتب البريد المذكور خلال الساعات التي تواجد فيها المصاب بالتوجه للفحص بشكل فوري.

ووفقا للمعطيات التي نشرت في موقع وزارة الصحة صباح اليوم، الأربعاء، فقد تم تأكيد تواجد مصاب بفيروس كورونا في البريد المركزي بمدينة بئر السبع، يوم 22 نيسان/ أبريل الجاري بين الساعات 11:00-13:30.

وناشدت الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب كل من تواجد في مكتب البريد المذكور في ذلك الوقت بالتوجه للفحص بشكل فوري، حتى لا تتوسع دائرة انتشار فيروس وباء كورونا.


#كورون
#النقب
#فيروس كورونا
#بئر السبع

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شعب: إضرام النار بسيارة رئيس المجلس
شعب: إضرام النار بسيارة رئيس المجلس

2020-04-29

كورونا: 146 إصابة في دير الأسد و78 في أم الفحم و66 بحورة و55 برهط و47 بالطيبة
كورونا: 146 إصابة في دير الأسد و78 في أم الفحم و66 بحورة و55 برهط و47 بالطيبة

2020-04-29

بعد تعافيه من كورونا: وفاة مسن (96 عاما) من البعنة
بعد تعافيه من كورونا: وفاة مسن (96 عاما) من البعنة

2020-04-29

الأكثر قراءة

مقرّبو بوتين يوضحون: هذا موقفه من الأسد.. وأسبابه

مقرّبو بوتين يوضحون: هذا موقفه من الأسد.. وأسبابه

2020-04-28
الصحة الإسرائيلية ترصد

الصحة الإسرائيلية ترصد "مؤشرات لأفول موجة عدوى كورونا"

2020-04-28
سورية: مقتل 40 شخصًا وإصابة آخرين بانفجار صهريج وقود مُفخّخ بعفرين 

سورية: مقتل 40 شخصًا وإصابة آخرين بانفجار صهريج وقود مُفخّخ بعفرين 

2020-04-28
عباس يمنح امتيازات

عباس يمنح امتيازات "مالية وغير مالية" لمسؤولين سابقين

2020-04-28
الإغلاق العام يدخل حيّز التنفيذ

الإغلاق العام يدخل حيّز التنفيذ

2020-04-28