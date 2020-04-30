  2. محليات
  3. أخبار محلية

ارتفاع بنسبة 70% في عدد الإصابات بكورونا في حورة

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 12:39

ارتفاع بنسبة 70% في عدد الإصابات بكورونا في حورة
جلسة طارئة بمجلس حورة إثر ازدياد الإصابات
عرب ٤٨

أكدت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، 921 مصابا بزيادة 66 حالة في اليوميين الأخيرين، فيما بلغ عدد الفحوصات في المجتمع العربي 47,675 فحصا.

وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين في دير الأسد بلغ 146 (يأتي هذا الانخفاض بتعديل من وزارة الصحة)، وفي أم الفحم 78 بزيادة إصابة واحدة، وسُجّل ارتفاع حاد في حورة بنسبة 70%، إذ بلغ عدد المصابين 66 مع زيادة 27 حالة باليومين الأخيرين، وارتفع عدد الإصابات في مدينة رهط لتبلغ 57 حالة مع زيادة أربع حالات، والطيبة 47 بزيادة 5 حالات في اليومين الأخيرين، وبلغ في دبورية 31 وباقة الغربية 20 والناصرة 20 مع زيادة واحدة في كل منها في اليومين الأخيرين.

وبلغ عدد المصابين في جسر الزرقاء 43، وجت المثلث 23 حالة، والبعنة 34 حالة دون تغيير.

ومن حيث كثافة تفشي كورونا فبقي معدل الإصابة في دير الأسد الأعلى لتبلغ 1,174 حالة لكل 100 ألف، تليها حورة والبعنة 406 حالة لكل 100 ألف، ثم جسر الزرقاء 292، ومن ثم دبورية 297 والبقيعة 256 حالة لكل 100 ألف.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 67 مصابا لكل 100 ألف. وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 3,486 فحصا لكل 100 ألف مواطن.


#كورونا
#النقب
#فيروس كورونا
#حورة
#مستجدات كورونا

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عدالة: تمديد صلاحيات تعقب الشاباك للمواطنين مخالف للقانون
عدالة: تمديد صلاحيات تعقب الشاباك للمواطنين مخالف للقانون

2020-04-30

الجولان: إحراق رافعتين كبيرتين لنصب "عنفات الرياح"
الجولان: إحراق رافعتين كبيرتين لنصب "عنفات الرياح"

2020-04-30

النقب: مصرع امرأة في حادث طرق
النقب: مصرع امرأة في حادث طرق

2020-04-30

الأكثر قراءة

منع ظهور رامز جلال في

منع ظهور رامز جلال في "أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر"

2020-04-29
أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

2020-04-29
مرحبًا بكم في عالم ما بعد أميركا

مرحبًا بكم في عالم ما بعد أميركا

2020-04-29
مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

2020-04-29
المجتمع العربي: رفض لإعادة الطلاب إلى المدارس في ظل كورونا

المجتمع العربي: رفض لإعادة الطلاب إلى المدارس في ظل كورونا

2020-04-29