ضبط 4 أطنان من اللحوم الفاسدة في الناصرة

قامت وحدة البيطرة بالتنسيق مع قسم الصحة والتفتيش وترخيص المهن في بلدية الناصرة، اليوم الخميس، بضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير المذبوحة بشكل قانوني، كان بعض التجار يودون بيعها لإحدى الملاحم في مدينة الناصرة. وجرى نقل هذه اللحوم بسيارة خاصة لنقل اللحوم لا تتلاءم مع شروط التبريد اللازمة.

وقامت وحدة البيطرة التي تضم أطباء بيطريين رسميين بمصادرة كمية اللحوم بعد الاطلاع على الوثائق التي لا تتلاءم مع ما هو مطلوب عادة في مثل هذه الحالات، وتمت مصادرة اللحوم وأخذها إلى مسلخ البلدية وتمّت إبادتها وتبليغ الشرطة.

وذكر قسم الصحة في بلدية الناصرة أن "كمية اللحوم لم تكن مذبوحة بشكل قانوني، وليس معروفا مكان ذبحها وأي طبيب بيطري أشرف عليها، الأمر الذي جعل الأطباء البيطريين في الناصرة يصادرون اللحوم التي تبين بعد الفحص أنها فاسدة".

وتوجه قسم الصحة في البلدية لأصحاب الملاحم بعدم تمكين هؤلاء التجار من بيع لحومهم الفاسدة عن طريق ملاحمهم. وأكد قسم الصحة والتفتيش في بلدية الناصرة بأنه سيكثف المراقبة الدائمة والدخول للملاحم لفحص اللحوم الموجودة داخل أجهزة التبريد.

وأوضح أنه يقوم بالتفتيش عن البيض والألبان التي تباع في الحوانيت ولا تتوفر بها الشروط الصحية. وقام، مؤخرا، بمصادرة كمية من البيض والألبان من الحوانيت لعدم مراعاة الشروط الصحية.