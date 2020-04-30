  2. محليات
  3. أخبار محلية

ضبط 4 أطنان من اللحوم الفاسدة في الناصرة

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 13:30

ضبط 4 أطنان من اللحوم الفاسدة في الناصرة
ضبط لحوم فاسدة في الناصرة، اليوم
عرب ٤٨/ زكريا حسن

قامت وحدة البيطرة بالتنسيق مع قسم الصحة والتفتيش وترخيص المهن في بلدية الناصرة، اليوم الخميس، بضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير المذبوحة بشكل قانوني، كان بعض التجار يودون بيعها لإحدى الملاحم في مدينة الناصرة. وجرى نقل هذه اللحوم بسيارة خاصة لنقل اللحوم لا تتلاءم مع شروط التبريد اللازمة.

وقامت وحدة البيطرة التي تضم أطباء بيطريين رسميين بمصادرة كمية اللحوم بعد الاطلاع على الوثائق التي لا تتلاءم مع ما هو مطلوب عادة في مثل هذه الحالات، وتمت مصادرة اللحوم وأخذها إلى مسلخ البلدية وتمّت إبادتها وتبليغ الشرطة.

وذكر قسم الصحة في بلدية الناصرة أن "كمية اللحوم لم تكن مذبوحة بشكل قانوني، وليس معروفا مكان ذبحها وأي طبيب بيطري أشرف عليها، الأمر الذي جعل الأطباء البيطريين في الناصرة يصادرون اللحوم التي تبين بعد الفحص أنها فاسدة".

وتوجه قسم الصحة في البلدية لأصحاب الملاحم بعدم تمكين هؤلاء التجار من بيع لحومهم الفاسدة عن طريق ملاحمهم. وأكد قسم الصحة والتفتيش في بلدية الناصرة بأنه سيكثف المراقبة الدائمة والدخول للملاحم لفحص اللحوم الموجودة داخل أجهزة التبريد.

وأوضح أنه يقوم بالتفتيش عن البيض والألبان التي تباع في الحوانيت ولا تتوفر بها الشروط الصحية. وقام، مؤخرا، بمصادرة كمية من البيض والألبان من الحوانيت لعدم مراعاة الشروط الصحية.


#الناصرة
#لحوم فاسدة
#بلدية الناصرة

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شحادة يطالب وزارة المالية بالاهتمام بالفنانين وأصحاب القاعات
شحادة يطالب وزارة المالية بالاهتمام بالفنانين وأصحاب القاعات

2020-04-30

ارتفاع بنسبة 70% في عدد الإصابات بكورونا في حورة
ارتفاع بنسبة 70% في عدد الإصابات بكورونا في حورة

2020-04-30

الهيئة العربية للطوارئ: لا عودة للمدارس الأسبوع المقبل
الهيئة العربية للطوارئ: لا عودة للمدارس الأسبوع المقبل

2020-04-30

الأكثر قراءة

منع ظهور رامز جلال في

منع ظهور رامز جلال في "أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر"

2020-04-29
أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

2020-04-29
مرحبًا بكم في عالم ما بعد أميركا

مرحبًا بكم في عالم ما بعد أميركا

2020-04-29
مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

2020-04-29
خطورة العودة إلى المدارس...

خطورة العودة إلى المدارس...

2020-04-29