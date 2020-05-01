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المجلس الإسلامي للإفتاء بالبلاد: عدم عودة الطّلاب للمدارس؛ "ينسجم مع المقاصد الشرعية"

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 19:30

المجلس الإسلامي للإفتاء بالبلاد: عدم عودة الطّلاب للمدارس؛ "ينسجم مع المقاصد الشرعية"
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

أعلن المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد، في بيان، أصدره اليوم الجمعة، أن قرار عدم عودة الطّلاب للمدارس؛ "ينسجم مع المقاصد الشرعية".

وقال مجلس الإفتاء في بيانه: "انطلاقا من مبدأ حفظ الأنفُس الذي يُعتبر من ضروريات شرعنا الحنيف، فإن المجلس الإسلامي للإفتاء، برئاسة الدكتور، مشهور فواز، يعتبر القرار الصّادر عن لجان أولياء الأمور المحلية والقطرية والسلطات المحلية، بعدم إرجاع الطّلاب إلى المدارس بكل المراحل التعليمية قرارا حكيما منسجما مع مقاصد شريعتنا الغرّاء".

وأوضح المجلس، أن إعلانَه جاء؛ "لما في ذلك من حفاظ على سلامة أبنائنا ومجتمعنا خصوصا وأنّ دالة ارتفاع العدوى ما زالت في تصاعد في الأوساط العربية كما يقول أهل الخبرة والاختصاص".

وأضاف: "لا يخفى أنّ مدارسنا العربية تفتقر لمستلزمات الوقاية وسبلها اللازمة، لذا فإنّ إرجاع الطّلاب في ظلّ هذه الظروف المرحلية فيه تعريض لأبنائنا وبناتنا بل وللمجتمع بكليته للخطر".

وتابع: "بناءً عليه؛ نوصي الأهالي بالالتزام بهذا القرار لما فيه من حفظ ووقاية لهم ولأبنائهم".

وناشد المجلس الإسلامي، الأهالي، "بتجنب جميع أنواع التّجمعات بناءً على توصيات الأطباء المختصين رغم التّسهيلات القانونية، وذلك لاحتمالية وقوع (انتشار) العدوى وعدم انتهاء الأزمة".

قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عدم العودة إلى المدارس العربية، الأُسبوع المقبل، وِفقًا لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، إذ ستعقد خلال الأُسبوع المقبل جلسة تقييمية إضافية لاتخاذ القرارات المناسبة واللّازمة، وفقًا للمستجدات والتطورات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قرّرت، اليوم الجمعة، عودة الطلاب إلى جهاز التعليم، على مراحل، تبدأ يوم الأحد المقبل، بطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، على أن تعود باقي الصفوف حتى موعد لا يتجاوز الأول من حزيران/ يونيو المُقبل.


#المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
#عودة الطّلاب للمدارس
#المقاصد الشرعية

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