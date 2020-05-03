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البعنة ودير الأسد: تعافيا من الكورونا وعادا لمنزليهما

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 14:51

البعنة ودير الأسد: تعافيا من الكورونا وعادا لمنزليهما
محطة فحص الكورونا في دير الأسد
عرب ٤٨

حرّر المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، اليوم الأحد، مصابين بفيروس كورونا المستجد، من قريتي دير الأسد والبعنة، وذلك لاستكمال العلاج في منزليهما بعد تحسن حالتهما الصحية.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أنه "جرى، اليوم، تحرير مريضين بالكورونا، تم إدخالهما إلى المركز الطبي للجليل خلال الأسبوعين الماضيين، واليوم عادا إلى منزليهما بعد شفائهما من المرض، وهما من سكان دير الأسد (79 عاما)، ومن سكان البعنة (45 عاما)".

وبقي في قسم الكورونا بالمستشفى حاليا 5 مرضى، أحدهم في حالة متوسطة وأربعة في حالة طفيفة.

وفي هذا السياق، بلغ عدد المصابين بالكورونا في دير الأسد 148، وفي البعنة 34، وفي مجد الكروم 19، وسُجّل ارتفاع في حورة بـ4 حالات ليبلغ عدد المصابين 103.

هذا، وبلغ عدد المصابين بفيروس الكورونا المستجد حتى الساعة التاسعة صباحا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 991 مصابا بزيادة 17 حالة في اليوم الأخير، فيما بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي 52,285 بزيادة بلغت 1,435 فحصا، حسبما أعلنت الهيئة العربية للطوارئ.


#كورونا
#البعنة
#فيروس كورونا
#دير الأسد
#مستجدات كورونا
#تعافوا من كورونا

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