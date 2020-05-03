  2. محليات
  3. أخبار محلية

المجتمع العربي: الطلاب لم يعودوا للمدارس في ظل كورونا

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 11:08

المجتمع العربي: الطلاب لم يعودوا للمدارس في ظل كورونا
ثانوية الشاغور في مجد الكروم، صباح اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

بدت المدارس العربية التي تداوم عادة، في يوم الأحد، فارغة من الطلاب على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة تدريجيا وبشكل جزئي في البلاد، بدءا من اليوم الأحد، إذ أنه وفقا لقرار الوزارة فإن طلاب الصف الأول ولغاية الثالث الابتدائي وطلاب الحادي عشر والثاني عشر، مع طلاب التعليم الخاص سيعودون لمقاعد الدراسة.

مدرسة مغلقة في طمرة، اليوم (عرب 48)

ولقي هذا القرار معارضة شديدة في المجتمع العربي، إذ قررت اللجنة القُطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والهيئة العربية للطوارئ، واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عدم العودة إلى المدارس، اليوم، خلافا لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، في ظل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلدات العربية.

وفي مجد الكروم، قال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في البلدة، د. إياد زرقاوي، لـ"عرب 48"، إنه "نظرا للأوضاع السائدة بالبلاد وخصوصا في منطقة الشاغور وبلدتنا من حيث ارتفاع حالات الكورونا، قررنا بعد الاجتماع مع الجهات المعنية بالبلدة، وبالإجماع، عدم إرسال الطلاب إلى المدارس".

وأضاف أنه "قمنا باتخاذ هذه الخطوة أيضا بسبب عدم جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بحسب توصيات وزارة الصحة، وبالتالي ستكون لنا اجتماعات قادمة، وسنقوم باتخاذ الخطوات المناسبة وفقا للتطورات".

وكانت سكرتارية اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قد قررت، قبل أيام، قبول توصية الهيئات واللجان المهنية والتخصُّصية، بعدم تجديد العملية التربوية وعدم العودة إلى المدارس العربية، الأُسبوع المقبل، وِفقاً لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، إذ ستعقد خلال الأُسبوع الجاري جلسة تقييمية إضافية لاتخاذ القرارات المناسبة واللّازمة، وفقاً للمستجدات والتطورات.

وجاء القرار، بناءً على توصيات الهيئة العربية للطوارئ واللجان الصحية والتخصُصية والمهنية، المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، وفي إطار الالتزام بالتعليمات والإرشادات وتوجيهات الوقاية والتعقيم، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي.


#المجتمع العربي
#كورونا
#مدارس
#فيروس كورونا
#طلاب
#مستجدات كورونا

المجتمع العربي: الطلاب لم يعودوا للمدارس في ظل كورونا

المجتمع العربي: الطلاب لم يعودوا للمدارس في ظل كورونا

المجتمع العربي: الطلاب لم يعودوا للمدارس في ظل كورونا

المجتمع العربي: الطلاب لم يعودوا للمدارس في ظل كورونا

المجتمع العربي: الطلاب لم يعودوا للمدارس في ظل كورونا

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: 148 إصابة في دير الأسد و103 بحورة و79 في أم الفحم و57 برهط و49 بالطيبة
كورونا: 148 إصابة في دير الأسد و103 بحورة و79 في أم الفحم و57 برهط و49 بالطيبة

2020-05-03

السلطات المحلية الدرزية والشركسية تباشر بالإضراب
السلطات المحلية الدرزية والشركسية تباشر بالإضراب

2020-05-03

حريق في رياض أطفال بقرية كسيفة
حريق في رياض أطفال بقرية كسيفة

2020-05-03

الأكثر قراءة

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

2020-05-02
أنباء عن وفاة مخرج كليب

أنباء عن وفاة مخرج كليب "بلحة"... في السّجن

2020-05-02
مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

2020-05-02

"مقلب على الماشي" يستهتر بذوي الاحتياجات الخاصة..

2020-05-02
130 نائبا بريطانيًا لجونسون: افرِض عقوبات على إسرائيل

130 نائبا بريطانيًا لجونسون: افرِض عقوبات على إسرائيل

2020-05-02