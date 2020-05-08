قلنسوة: تصريح مدع عام ضد فتى بحيازة سلاح

قُدّم إلى المحكمة تصريح مدع عام ضد فتى (17 عاما) من مدينة قلنسوة بعد أن نسبت الشرطة إليه شبهة حيازة سلاح.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه ورد بلاغ عن إطلاق نار في قلنسوة، الأسبوع الجاري، وضبطت الشرطة قاصرا يبلغ من العمر 17 عامًا في منطقة مفتوحة في قلنسوة حاملاً سلاحا من نوع (كارل غوستاف).

وجرى اعتقال القاصر واستجوابه في مركز الشرطة، ثم تم تمديد اعتقاله في محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا لمدة 4 أيام، وتم تقديم تصريح مدع عام ضده، أمس الخميس، وسيتم تقديم لائحة اتهام ضده.