مجلس دير الأسد يقرر عدم إعادة الطلاب باستثناء المتقدمين للبجروت

تبنى مجلس دير الأسد المحلي توصيات لجنة الصحة لإعادة طلاب المرحلة الثانوية إلى مقاعد الدراسة.

وفي هذا السياق، عقد اجتماع في المجلس المحلي، أمس الخميس، حضره كل من رئيس المجلس أحمد ذباح، ومسؤول قسم المعارف في المجلس قاسم عمر أسدي، ومدير قسم المعارف، مجيد موسى، بالإضافة إلى العاملين في قسم المعارف.

وتقرر في الاجتماع، إعادة الطلاب الثانويين (الحادي عشر والثاني عشر) المتقدمين لامتحانات البجروت، يوم الأحد المقبل، وفق برنامج العودة التدريجية مع المحافظة على التقيّد بكافة تعليمات الوقاية والحذر والشروط الصادرة عن وزارتي الصحة والتربية والتعليم.

أما بالنسبة لطلاب باقي المراحل التعليمية، فقد تقرر عدم إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حتى إشعار آخر، وهذا يشمل الروضات والتعليم الخاص.

وذكر المجلس المحلي في آخر تحديث لمصابي الكورونا في دير الأسد، لغاية يوم الثلاثاء الساعة 24:00، أن عدد المصابين بالكورونا 103، بعد شفاء 48 مصابا.

يذكر أن مجلس دير الأسد المحلي أعلن تأييده والتزامه بقرار اللجنة القطرية والبدء بالإضراب المفتوح منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي. والإضراب يشمل كل المؤسسات التابعة للمجلس وعلى رأسها المدارس.