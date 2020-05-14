  2. محليات
  3. أخبار محلية

تقرير مُصوّر عن الشهيد | بماذا أوصى مصطفى يونس والدهُ قبل الرّحيل؟

تاريخ النشر: 14/05/2020 - 23:53

تقرير مُصوّر عن الشهيد | بماذا أوصى مصطفى يونس والدهُ قبل الرّحيل؟
محمود يونس، والد الشهيد مصطفى (تصوير شاشة)
عرب ٤٨

أعد الزميل أنس موسى تقريرًا صحافيًا مصورًا، يسرد كيف أُعدِم الشاب مصطفى يونس، من عرعرة، الأربعاء، أمام مستشفى "تل هشومير".

وأظهر التقرير النيةَ المُبيّتة لحرّاس الأمن بقتل يونس، إذ أظهر عملية الإعدام من زاوية بينت أن أيدي الحرّاس كانت على الزناد، جاهزة لإطلاق النار، فيما كان يونس مٌلقى على الأرض ومُثبّتًا.

وتطرّق المقطع المصوّر لوصيةِ مصطفى، لأبيه.

وكانت عرعرة، قد شيّعت مساء الخميس، جثمان مصطفى. ويأتي التشييع بعدما اتهم الأهالي الشرطة بتعمّد إرسال جثمان الشّهيد إلى قرية عرعرة النقب، بدلا من عرعرة، في محاولة لتأخير التشييع ومنع المشاركة الحاشدة فيه.


#تقرير مصور
#عرب 48
#الشاب مصطفى يونس
#عارة
#عرعرة
#تشييع
#وصية مصطفى

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عرعرة: تشييع الشاب مصطفى يونس بعد مظاهرة حاشدة
عرعرة: تشييع الشاب مصطفى يونس بعد مظاهرة حاشدة

2020-05-14

ردًّا على إعدام يونس: المتابعة تدعو لمظاهرة قطريّة الأحد المُقبل
ردًّا على إعدام يونس: المتابعة تدعو لمظاهرة قطريّة الأحد المُقبل

2020-05-14

"الشرطيّون يعرِفون أنهم لن يحاكموا فيطلقون النار على الفلسطينيين"
"الشرطيّون يعرِفون أنهم لن يحاكموا فيطلقون النار على الفلسطينيين"

2020-05-14

الأكثر قراءة

أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

2020-05-13

"قتلوا مصطفى بدم بارد".. اليد خفيفة على الزناد عندما يتعلق الأمر بالعرب

2020-05-13
رسائل حادة من بومبيو بشأن الصين تقابل بتجاوب إسرائيلي

رسائل حادة من بومبيو بشأن الصين تقابل بتجاوب إسرائيلي

2020-05-13
مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس

مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس "قد لا ينتهي أبدًا"

2020-05-13
مقتل الشاب نور أبو القيعان بجريمة إطلاق نار في حورة

مقتل الشاب نور أبو القيعان بجريمة إطلاق نار في حورة

2020-05-13