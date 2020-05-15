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المحكمة تنظر بطلب تمديد اعتقال 8 محتجين على إعدام يونس

تاريخ النشر: 15/05/2020 - 10:33

المحكمة تنظر بطلب تمديد اعتقال 8 محتجين على إعدام يونس
عرعرة، أمس
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

تنظر محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، في طلب تمديد اعتقال 8 أشخاص بعد احتجاجهم على مقتل الشاب مصطفى يونس (26 عاما) من قرية عارة، على يد عناصر الأمن في مستشفى "تل هشومير" بتل أبيب، أول من أمس الأربعاء.

واعتقلت الشرطة 11 شخصا، أمس، بادعاء مشاركتهم بمظاهرة احتجاجية على مفرق عرعرة بمنطقة وادي عارة، قبل أن تطلق فيما بعد سراح 5 منهم، ثم اعتقلت اثنين آخرين فجر اليوم، الجمعة.

وفي هذا السياق، قال المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، أحمد يونس، في حديث لـ"عرب 48" إن "الحديث يدور عن اعتقالات استفزازية بدون شك، وذلك بنوايا مبيتة من أجل ‘تأديب’ المجتمع، وبدورنا نرى بأن هذه الاعتقالات لن ترهب المواطنين العرب إنما ستزيد من قوتهم".

وأشار إلى أن "جميع المعتقلين تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل عناصر الشرطة، على خلفية مشاركتهم بمظاهرة الأمس، علما أنه من المزمع أن تنظر المحكمة في حيفا بطلب تمديد اعتقالهم، اليوم".

وختم يونس بالقول إنه "في أعقاب ذلك جرى تشكيل طاقم محامين للدفاع عن المعتقلين، وبدورنا نقوم بمواكبة كافة الأمور عن كثب حتى الإفراج عن جميع المعتقلين".

يشار إلى أن جريمة قتل الشاب مصطفى يونس تعود إلى أول من أمس، الأربعاء، إذ أطلق أفراد الأمن في مستشفى "تل هشومير" النار عليه في الوقت الذي تواجد فيه برفقة والدته، بعدما أخرجوه من سيارته وأطلقوا النار عليه حتى مقتله.


#وادي عارة
#مصطفى يونس
#اعتقالات
#عارة
#عرعرة
#مظاهرات

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