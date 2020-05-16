الطيرة: اعتقال 6 أفراد من أسرة واحدة إثر إطلاق على شرطيين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، السبت، 6 أفراد من مدينة الطيرة على خلفيّة إطلاق نار على سيارة للشرطة فجرًا، ما أدى إلى إصابة شرطيين اثنين أحدهما بجراح خطيرة.

ووفق مصادر "عرب ٤٨"، فإنّ المعتقلين هم: والدان وأبناؤهم الأربعة.

وأجرى قائد جهاز الشرطة، موطي كوهين، جلسة تقييم للأوضاع مع شرطة منطقة الشارون، التي تتبع لها مدينة الطيرة، وتوعّد "باعتقال المتورّطين ومحاسبتهم"، ووصف الحادث بأنه "خطيرة جدًا".

بينما أعلنت الشرطة في المدينة أن اعتقال الأسرة جاء بعد تحريّات ومداهمات، عثر خلالها على بندقيّتين في مبنى قرب المكان.

وشهدت مدينة الطيرة منذ فجر اليوم وجودًا مكثّفا للشرطة وتحليقا لمروحيّة تابعة لها، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الشوارع للبحث عن مشتبهين وتفتيش سيارات باستخدام الكلاب.

وقال أهالي الحي الذي وقع فيه إطلاق النار إنّ الشرطة منعتهم من مغادرة منازلهم.

وفجر اليوم، قالت الشرطة إنّ مجهولين أطلقوا النار نحو دورية شرطة في أحد شوارع المدينة خلال عملية مطاردة لسيارة اشتبه بها أفراد الشرطة. ورجحت هذه المصادر أن في السيارة المطاردة شخص يبدو أنه مطلوب للشرطة على خلفية جنائية.

ونقل الشرطي الذي أصيب بجراح خطيرة إلى مستشفى بلينسون في بيتح تكفا، وقالت مصادر طبية إن حالته حرجة جدًا، وإن الرصاصة أصابت رأسه.