اندلاع حرائق متفرقة في البلاد

تتأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة تعتبر من الأصعب والأطول منذ عدة سنوات، ومن المتوقع أن تكون ذروة الموجة الحارة في الفترة الممتدة بين صباح اليوم، الأحد، وحتى مساء يوم الخميس على أن تضعف قليلا يوم الجمعة، حيث سترتفع الحرارة بشكل أكبر.

وشهدت البلاد اندلاع حرائق في مناطق عدة ومختلفة إزاء حالة الطقس والأجواء الحارة.

وأفادت سلطة الإطفاء، بأن حرائق اندلعت في مناطق حرشية ومفتوحة بالقرب من بلدة كفر قرع وبرطعة في منطقة وادي عارة كما في بلدة نوف هجليل وبالقرب من شارع 6، بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وعملت طواقم الإطفاء بمساندة مروحيات على إخماد الحرائق والسيطرة عليها، وقد أعلنت سلطة الإطفاء عن تأهبها وحذرت المواطنين من اندلاع حرائق أخرى بفعل حالة الطقس.

وحذر الراصد الجوي من اندلاع الحرائق من النشاط اللافت للأفاعي في كافة المناطق، وكذلك من الجفاف جراء التعرض لأشعة الشمس، وعليه ينصح الراصد كافة المواطنين والعاملين بأعمال خارجية بالحد من أنشطتهم في الفترة الممتدة بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

هذا، وأصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ، اليوم، أمرا يقضي بمنع إشعال النار في المناطق المفتوحة التي تشكل خطرا لانتشار النار وبالتالي تشكيل خطر على حياة المواطنين والممتلكات.