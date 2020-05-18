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إصابة في حادث عمل بالخضيرة

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 09:06

إصابة في حادث عمل بالخضيرة
من مكان الحادث بالخضيرة، اليوم
عرب ٤٨

أصيب عامل (40 عاما) في حادث عمل بمدينة الخضيرة صباح اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر طبي أن "عاملا، في الأربعينيات من عمره، أصيب بجروح وصفت بأنها متوسطة في حادث عمل بشارع (مناحيم بيغن) في الخضيرة".

وأضاف أن "العامل أصيب في أطرافه أثناء عمله بورشة بناء".

وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب، وجرى نقله إلى مستشفى (هيلل يافة) لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

18 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام 2020

بلغ عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 18 عاملا.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

ووفقا للتقرير السنوي الذي أعدته جمعية "عنوان العامل" ومقرها في مدينة الناصرة، مؤخرا، فإن عدد حوادث العمل في العام 2019 كانت الأعلى خلال العشرين عاما الأخيرة، وذلك تبين من خلال عملها برصد حوادث العمل وتوثيقها.

ووفقا للجمعية فإن "العام 2019 حصد حياة 86 عاملا، هذا العدد أعلى بـ23% مقارنة بالعام 2018، والمعطى هو عكس ما وعدت به وزارة العمل ضمن خطة العمل للعام 2019 إذ وعدت بتقليص عدد الضحايا بكل فروع العمل بنسبة 10% على الأقل".

وأشارت "عنوان العامل" إلى أن "فرع البناء هو الفرع المتصدر بعدد ضحايا العمل، وقد حصد حياة 47 عاملا من أصل 86. نسبة ضحايا عمال البناء وصلت إلى 56% من مجمل عدد الضحايا، على الرغم من أن نسبتهم بسوق العمل لا تتعدى 8%".

يذكر أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الخضيرة
#حوادث العمل
#ورش البناء
#عمال

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