الجليل: اعتقال 13 مشتبها بارتكاب جرائم غسل أموال وتزوير

اعتقلت الشرطة 13 مشتبها من منطقة الجليل، شمالي البلاد، بارتكاب جرائم غسل أموال وتزوير وإبرام صفقات غير قانونية في إطار نشاط شركة (فوركس).

وقامت قوات الشرطة بإجراء تفتيش لضبط آليات التخزين الرقمي وأدلة إضافية لصياغة بنية تحتية من الأدلة لإحالة المشتبه بهم إلى القضاء. وصادرت الشرطة خلال النشاط 9 مركبات، بما في ذلك مركبات فخمة ومبلغ نقدي بقيمة 180،000 شيكل، وكذلك دفاتر حسابات ووثائق وغيرها من الأدلة.

وتحقق الشرطة في هذه القضية بالتعاون مع مندوب الضريبة في لواء حيفا وهيئة الضرائب في لواء الشمال.

ووفقا للشرطة صباح اليوم، الثلاثاء، فقد "داهم العشرات من أفراد الشرطة منازل المشتبه بهم في منطقة كرميئيل والمناطق المحيطة بها، بعد أن وردت شبهات ضدهم للتداول بصفقات غير قانونية في إطار نشاط شركة فوركس إذ يتم استخدام النشاط غير القانوني في إطار النشاط التجاري في فوركس لغسل الأموال أثناء ارتكاب الجرائم الضريبية من قبل المنظمات الإجرامية في الدولة وحول العالم".

وبحسب الشبهات "قام المشتبه بهم، كل واحد وفق دوره بالاحتيال ضد المواطنين الأبرياء، وذلك بطريقة التوجه إلى الضحايا بمختلف الوسائل، والطلب منهم بتحويل الأموال إليهم من أجل شراء العملات الأجنبية بوعود أن تعود هذه الصفقات على الضحايا بفوائد وأرباح عالية وسريعة".

ويُعد الاستثمار في مجال الفوركس قناة استثمار محفوفة بالمخاطر المبنية على محاولة توقع التغيرات المستقبلية في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي البلاد، ينشط عدد من الأطر القانونية والمعتمدة لنشاط فوركس، والتي تدار من قبل هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، وتجري تداولًا حقيقيًا عبر شبكة الإنترنت. ويحظر القانون التداول عبر منظومة فوركس غير المعتمدة، إذ تستند هذه الأنشطة في عدة محاور على التجارة الافتراضية في نظام الحوسبة للمتداولين في هذا المجال. وبالتالي، تتعرض التجارة للتلاعب على يد مندوبين غير معتمدين بهدف الاحتيال على تجار الأوراق المالية.

يذكر أن كلمة فوركس تشير إلى سوق العملات الأجنبية أو البورصة العالمية للعملات الأجنبية، وهي اختصار للمصطلح الاقتصادي من اللغة الأجنبيةForeign Exchange Market أي "سوق تداول العملات الأجنبية"، وهو سوق يمتد في جميع أنحاء العالم إذ تصرف العملات من قبل عدة مشاركين، مثل البنوك العالمية والمؤسسات الدولية والأسواق المالية والمتداولون الأفراد.