الرملة: اعتقال مشتبهين بخطف قاصر وأعمال عنف

داهمت الشرطة منازل أربعة مواطنين عرب من مدينة الرملة واعتقلتهم، وذلك في أعقاب الاشتباه بتورطهم في جريمة خطف قاصر وإطلاق نار وغيرها من أعمال العنف الخطيرة.

ووفقا للشرطة إنه سُمح، صباح اليوم الثلاثاء، بالنشر عن اعتقال المشتبه بهم، بعد أن جرى تحقيق سري منذ عدة أشهر، إثر تراكم أعمال عنف خطيرة في مدينة تل أبيب، بينها إطلاق نار، طعن، ابتزاز، تهديد حياة أشخاص، وخلاف تطور بين عائلات من يافا والرملة.

وداهمت الشرطة، صباح اليوم، منازل المشتبهين الأربعة (21- 23 عاما) في الرملة، واعتقلتهم بشبهة التورط في هذه الأعمال الخطيرة.