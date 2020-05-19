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الطيبة: إصابة خطيرة في جريمة طعن

تاريخ النشر: 19/05/2020 - 08:21

الطيبة: إصابة خطيرة في جريمة طعن
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أصيب شخص (50 عاما) من مدينة الطيبة، بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن، فجر اليوم الثلاثاء.

ووصل المصاب برفقة شخص آخر إلى مركز التميم الطبي في الطيبة، ثم نقل إلى مستشفى (مئير) في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وقال المضمد، منهل بلعوم، لـ"عرب 48" إن "المصاب كان يعاني من جروح في القسم العلوي من حسده من جراء تعرضه للطعن بآلة حادة".

واستدعيت قوات من الشرطة، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الطيبة
#العنف والجريمة
#جرائم الطعن

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من عرب 48

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