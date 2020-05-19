  2. محليات
  3. أخبار محلية

عكا مغلقة أمام الزائرين خلال العيد: كيف ينظر الأهالي للقرار؟

تاريخ النشر: 19/05/2020 - 17:29

عكا مغلقة أمام الزائرين خلال العيد: كيف ينظر الأهالي للقرار؟
عكا خلال أيام العيد، أرشيفية ("عرب ٤٨")
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

قررت السلطات الإسرائيلية فرض الإغلاق التام على مداخل عكا ومنع دخول الزائرين طيلة أيام عيد الفطر، بداعي الحج من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت الشرطة والسلطة المحلية في المدينة.

وينص قرار الإغلاق أيضًا على حظر الإبحار بالسفن ومنع التجمهر، حسب توصيات وزارة الصحة، بالإضافة إلى حظر الحناطير وإقامة الأكشاك بهدف منع تجمع المحتفلين بالعيد في البلدة القديمة، علما بأن المدينة عادة ما تعج بالزوار من جميع البلاد خلال فترة الأعياد.

محمد سالم

وبهذا الصدد، تطرق الناشط محمد سالم إلى تداعيات الإغلاق في حديث لـ"عرب 48"، وأشار إلى حالة من الاستياء والغضب من قرار الإغلاق، وقال: "بحسب اعتقادي فإن الحديث يدور عن قرار مجحف وظالم سيؤدي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية أكثر فأكثر، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها عكا في الآونة الأخيرة".

وتابع أن "القرار صدر عن شرطة عكا وليس من قبل المؤسسات المعنية (وزارة الصحة أو وزارة الداخلية)، ومن الواضح أنه قرار سياسي بحت وعنصري أيضًا، وغالبية التجار في عكا ينددون بهذا القرار وهم مستاؤون من اتخاذ مثل هذا القرار دون إعلامهم أو مشاورتهم".

وأوضح أن "السلطات الإسرائيلية شرعت بفتح كافة مرافق الحياة، وبالتالي من الواضح أن الإغلاق هو مجحف وظالم بحق التجار في البلدة القديمة الذين كانوا ينتظرون الفرج خصوصًا في أيام العيد".

وختم سالم بالقول: "نأمل أن تقوم الشرطة والبلدية بإعادة حسابتهما وفتح المدينة خلال أيام عيد الفطر، وفي حال امتناعها عن ذلك سنقوم باتخاذ خطوات احتجاجية ضد قرار الإغلاق".

أدهم جمل

بدوره، أعرب نائب رئيس بلدية عكا، أدهم جمل، في حديث لـ"عرب 48"، عن تأييده لقرار الإغلاق، وأوضح أنه "يستوجب علينا الالتزام بمثل هذه القرارات والتوصيات بناء على تعليمات وزارة الصحة، وذلك حرصا وحفاظا على سلامة المواطنين والزائرين لمدينة عكا".

وأشار إلى أنه "من المعروف أن عكا تستقطب عشرات الآلاف من الزائرين خلال الأعياد، وأنا أرى بقرار الإغلاق خطوة صائبة من أجل تفادي انتشار فيروس كورونا مجددا، ما قد يتسبب بفترة إغلاق طويلة على عكا".

وأنهى جمل حديثه بالقول: "بكل الأحوال هنالك تقييدات لا زالت قائمة بالنسبة لعودة الحياة الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار منع التجمهر لأكثر من 50 شخصا، الأوضاع صعبة بالفعل ولم نعتد عليها من قبل، لكن ذلك لا يمنعنا من اتباع التعليمات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين".

ضرغام نجمي

من جانبه، ذكر الناشط ضرغام نجمي في حديث لـ"عرب 48"، أنه "بدون شك نحن نساند التجار وأصحاب المصالح في بلدنا، لكن إذا وضعنا الأمور في نصابها، علينا أن نغلب صحتنا على عاطفتنا تجاه تداعيات الإغلاق".

وأضاف أنه "جميعنا نعلم أن العيد يعتبر رافعة اقتصادية للحركة التجارية في عكا، لكن باعتقادي الصحة تقع في المقام الأول، بالتالي يجب علينا أن نتفهم قرار الإغلاق من أجل المساهمة في منع انتشار فيروس كورونا مجددا".

وختم نجمي بالقول: "نناشد الأهالي والتجار بالتحلي بالصبر وتفهم ما قد تؤول إليه الأمور فيما لو استقبلت عكا المحتفلين في العيد، على أمل أن تحل علينا المناسبات الأخرى بحال أفضل".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيروس كورونا
#عيد الفطر
#عكا
#إغلاق شامل
#حظر تجول

عكا مغلقة أمام الزائرين خلال العيد: كيف ينظر الأهالي للقرار؟

عكا مغلقة أمام الزائرين خلال العيد: كيف ينظر الأهالي للقرار؟

عكا مغلقة أمام الزائرين خلال العيد: كيف ينظر الأهالي للقرار؟

عكا مغلقة أمام الزائرين خلال العيد: كيف ينظر الأهالي للقرار؟

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حريق بمحال تجارية في كفر كنا
حريق بمحال تجارية في كفر كنا

2020-05-19

حوار | كيف أثرت جائحة كورونا على تفاقم العنف والجريمة؟
حوار | كيف أثرت جائحة كورونا على تفاقم العنف والجريمة؟

2020-05-19

بلدية الناصرة: البعض يحاول إخفاء الحقيقة بشأن حي "شنلر"  
بلدية الناصرة: البعض يحاول إخفاء الحقيقة بشأن حي "شنلر"  

2020-05-19

الأكثر قراءة

الإمارات ترسل طائرة ملكية لنقل إسرائيليين علقوا في المغرب

الإمارات ترسل طائرة ملكية لنقل إسرائيليين علقوا في المغرب

2020-05-18

"نصب حاجزا وهميًا.. اعتقل فلسطينيين وسرق مركبتهم"

2020-05-18
حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

2020-05-18
المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

2020-05-18
تظاهرة قبالة مستشفى

تظاهرة قبالة مستشفى "تل هشومير" احتجاجا على إعدام يونس

2020-05-18