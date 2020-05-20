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رهط: إخلاء منازل إثر اندلاع حريق بفعل الحر الشديد

تاريخ النشر: 20/05/2020 - 13:36

رهط: إخلاء منازل إثر اندلاع حريق بفعل الحر الشديد
من مكان الحريق برهط، اليوم
عرب ٤٨/ رأفت أبو عايش

أسفر حريق شب في منطقة أشواك بمحاذاة رهط، عن احتراق مرافق قديمة ومخازن ملاصقة للمدينة، ظهر اليوم الأربعاء.

وتوجهت طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة رهط وبئر السبع وعملت على منع انتشار الحريق ووصوله للمنازل والمخازن القريبة، علما أن المنازل القريبة أخليت بالكامل لخطورة الحريق .ولم يبلغ عن إصابات بين المواطنين، وانضم متطوعون من مدينة رهط للمساعدة في إخماد الحريق منذ بدء انتشاره.

ويشهد النقب اندلاع الحرائق منذ أيام، وتساهم موجة الحر الشديد في انتشارها. وكانت قد اندلعت عدة حرائق في قرية خشم زنة وأم الحيران وغابات اللقية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#النقب
#رهط
#حرائق
#موجة الحر

رهط: إخلاء منازل إثر اندلاع حريق بفعل الحر الشديد

رهط: إخلاء منازل إثر اندلاع حريق بفعل الحر الشديد

رهط: إخلاء منازل إثر اندلاع حريق بفعل الحر الشديد

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