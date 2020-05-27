النقب: إغلاق مدارس بالفرعة إثر إصابة بالكورونا

أغلقت 3 مدارس ورياض أطفال وبساتين في قرية الفرعة، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إثر إصابة مساعدة من كسيفة تعمل في القرية بفيروس كورونا.

وأعلن مجلس القيصوم الإقليمي، المسؤول عن تقديم خدمات التربية والتعليم للفرعة، إغلاق كافة المؤسسات التعليمية بالقرية.

وجرى الكشف، اليوم الأربعاء، عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بقرى كسيفة وحورة وعرعرة النقب.

ومما يذكر أن مدارس الفرعة (أ) و(ب) و(ج) الابتدائية والإعدادية وثانوية الفرعة (أورط)، وكذلك عناقيد رياض الأطفال والبساتين تضم نحو 2,200 طالب.

ومن جهته، أعلن مجلس كسيفة المحلي عن انتظام الدراسة، اليوم، في جميع المؤسسات التعليمية باستثناء 4 مدارس هي: مدرسة الأمل الابتدائية؛ مدرسة أبو وادي الابتدائية؛ مدرسة الفاروق الثانوية؛ مدرسة المتنبي الثانوية، والتي ستستأنف الدراسة فيها بدءا من 31 أيار/ مايو الجاري.

وأكد المجلس أن سبب تعليق الدراسة في المدارس المذكورة هو "احتمال تواصل فرد من أفراد الطاقم التدريسي مع مريض بفيروس الكورونا خارج المدرسة".

وأكد أنه يتابع المستجدات مع الجهات المختصة، وتزويد الأطراف ذات العلاقة بكل المعلومات والمستجدات.