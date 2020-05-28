  2. محليات
  3. أخبار محلية

الطيرة: اعتداء على إمام مسجد "بسبب كورونا".. واعتقال 4 مشتبهين

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 20:45

الطيرة: اعتداء على إمام مسجد "بسبب كورونا".. واعتقال 4 مشتبهين
إمام المسجد المعتدى عليه (فيسبوك)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة، اليوم، الخميس، 4 شبان من مدينة الطيرة للاشتباه بالاعتداء على إمام مسجد في المدينة.

وتعتزم الشرطة تقديم المشتبهين للمحاكمة لطلب تمديد اعتقالهم.

وتسبّب الاعتداء على إمام المسجد بشكل طفيف، ونقل إلى مشفى مئير في كفار سابا لتلقّي العلاج.

وتقول مصادر محليّة إن إمام المسجد، عبد الحافظ فضيلي، كان يقوم بتحضير المسجد لصلاة الجمعة، قبل أن يقتحم أشخاص المسجد حاملين عصيًا واعتدوا عليه بالضرب في جميع أنحاء جسده.

وأضافت المصادر المحليّة أن أمام المسجد أصرّ على إغلاق المسجد خلال فترة كورونا، ورفض أن "يقتحمه" أشخاص أردوا دخوله.

ولا زالت التحقيقات في الاعتداء جارية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الطيرة
#اعتقال
#عنف
#إغلاق مساجد
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خربة الوطن: اجتماع حاشد لبحث سبل مواجهة مخططات مصادرة الأراضي
خربة الوطن: اجتماع حاشد لبحث سبل مواجهة مخططات مصادرة الأراضي

2020-05-28

بلديّة اللد تلاحق الأذان.. والأهالي يرفضون
بلديّة اللد تلاحق الأذان.. والأهالي يرفضون

2020-05-28

أيمن صفية: تشييع حاشد بالمحبّين.. والدّموع
أيمن صفية: تشييع حاشد بالمحبّين.. والدّموع

2020-05-28

الأكثر قراءة

العثور على جثة الفنان أيمن صفيّة

العثور على جثة الفنان أيمن صفيّة

2020-05-27
مخطط الضم: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة هبّة فلسطينية

مخطط الضم: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة هبّة فلسطينية

2020-05-27
مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

2020-05-27
تقرير: الأنظمة العربية تؤيد مخطط الضم رغم رفضه رسميا

تقرير: الأنظمة العربية تؤيد مخطط الضم رغم رفضه رسميا

2020-05-27
قريب الفنان أيمن صفية: نستعد لإقامة مراسم جنازة تليق بمحب للحياة

قريب الفنان أيمن صفية: نستعد لإقامة مراسم جنازة تليق بمحب للحياة

2020-05-27