اليوم: تظاهرتان في يافا وحيفا نصرة لإياد الحلاق ومصطفى يونس

تُنظم تظاهرتان في مدينتي يافا وحيفا نصرة للشهيدين إياد الحلاق ومصطفى يونس، مساء اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، ينظم التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة يافا، اليوم في الساعة السادسة مساءً، تظاهرة في دوار الساعة، نصرة لضحايا عنف الشرطة وأجهزة الأمن الشهيدين إياد الحلاق ومصطفى يونس.

وشدّد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، على أن التظاهرة في يافا تأتي نصرة لأكثر من 60 شهيدًا قضوا نتيجة عنف الشرطة وأجهزة الأمن ضدهم منذ العام 2000، واحتجاجًا على تحريض وزراء "حكومة الضم والاحتلال".

وينظم التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة حيفا، تظاهرة في دوار إميل حبيبي، ويطلق صرخة ضد عنف وعنصرية أجهزة الأمن والشرطة، وضد التحريض و"حكومة والضم والاحتلال".