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نيران تشتعل بأحراش الكرمل وتمتد لمستودع للغاز الطبيعي

تاريخ النشر: 01/06/2020 - 15:10

نيران تشتعل بأحراش الكرمل وتمتد لمستودع للغاز الطبيعي
النيران تشتعل بأحراش الكرمل (الإطفاء)
عرب ٤٨

اشتعلت النيران بعد ظهر اليوم الإثنين، في أحراش الكرمل في المنطقة المحاذية لـ"كريات حروشت"، فيما امتدت النيران وانتشرت لتصل إلى مستودع للغاز الطبيعي بالقرب من "كريات طبعون".

ووفقا لبيان صادر عن سلطة الاطفاء والإنقاذ، فإن عشرات السيارات والطواقم تعمل بإسناد من 8 طائرات إطفاء على إخماد الحريق في جبال وأحراش الكرمل بمنطقة "كريات حروشت"، فيما انتشرت النيران باتجاه مجمع للغاز الطبيعي قرب "كريات طبعون".

وتنتشر النيران بسرعة لاتجاه الشرق والجنوب بسبب الرياح القوية في المنطقة، حيث تسعى طواقم الإطفاء وتعمل لمنع انتشار ألسنة النيران واقترابها من الأحياء السكنية أو من مجمع الغاز الطبيعي في المنطقة.

وتعمل طواقم الإطفاء على منع انتشار الحرائق صوب بلدة عسفيا ومنطقة المحرقة، وكذلك صوب الأحياء السكنية في بلدة "يوكنعام.

ومع سرعة انتشار الحرائق في عدة مناطقة ومواقع، تم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة عسفيا ووادي الملح و"يوكنعام"، وذلك كإجراء وقائي.

وشهدت المنطقة في شارع 6 بمساره قرب "يوكنعام" والطرقات المؤدية إلى حيفا وشمالي البلاد، اختناقات مرورية، بينما بعض المحاور تم إغلاقها، حيث طالبت الشرطة من جمهور السائقين عدم التوجه إلى المنطقة والسفر عبر طرق بديلة.

وأغلقت الشرطة طريق النفق بالاتجاهين على شارع رقم 6 بمساره قرب "يوكنعام"، كما تم إغلاق شارع رقم 70 المؤدي إلى "تال كشيش"، وكذلك شارع رقم 70 المؤدي إلى "الياغور".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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