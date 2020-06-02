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أبو الهيجاء من طمرة: لا مشتبهين في جريمة إطلاق النار

تاريخ النشر: 02/06/2020 - 10:52

أبو الهيجاء من طمرة: لا مشتبهين في جريمة إطلاق النار
من مكان الجريمة بطمرة، صباح اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ إيناس مريح

أطلق جناة مجهولون النار على سيارة مدير مدرسة ابن رشد التكنولوجية الثانوية في مدينة طمرة، المربي باسم أبو الهيجاء، بعد منتصف الليلة الماضية، مما تسبب بأضرار مادية جسيمة للسيارة.

وقال المربي باسم أبو الهيجاء، لـ"عرب 48" إنه "سمعنا دوي إطلاق النار وكأنه داخل البيت، في ساعات منتصف الليل، في الوقت الذي كانت ابنتي تدرس، وهي طالبة جامعية، خرجنا لنتفقد الأمر، وكانت الصدمة أن الجيران يقفون أمام سيارتي ويشيرون إلى أضرار الرصاص بسيارتي".

المربي باسم أبو الهيجاء (عرب 48)

وأضاف أنه "لم أتوقع أمرا كهذا بتاتا، ولا يوجد لدي أية شكوك بأحد، فمنذ 9 سنوات أقوم بعمل مضن مع طلابي الذين أثق بهم وبالأهالي، ولا يوجد ضغينة من أية شخص ضدي. عقدت إدارة المدرسة اجتماعا في الصباح الباكر، وتحدثت إلى طلابنا، وهم يأسفون لما حصل. آمل أن تكون آخر حادثة عنف في مجتمعنا".

وختم الهيجاء بالقول: "لا مشتبهين بجريمة إطلاق النار، لغاية الآن. وسأتوجه للإدلاء بإفادة للشرطة، وسيتم جمع الأدلة وأشرطة فيديوهات الكاميرات في الحي".

هذا، وأصدر طاقم المدرسة بيانا، قال فيه: "نحن نستنكر الاعتداء الآثم على ممتلكات مدير مدرستنا، الأستاذ باسم أبو الهيجاء، كما نعتبره عملا غير حضاري وغير تربوي يتنافى مع القيم الأخلاقية التي نغرسها في نفوس أبنائنا. ونطالب الشرطة والجهات المسؤولة بالتحقيق والكشف عن الفاعل".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#طمرة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#مدرسة ابن رشد
#باسم أبو الهيجاء

أبو الهيجاء من طمرة: لا مشتبهين في جريمة إطلاق النار

أبو الهيجاء من طمرة: لا مشتبهين في جريمة إطلاق النار

أبو الهيجاء من طمرة: لا مشتبهين في جريمة إطلاق النار

أبو الهيجاء من طمرة: لا مشتبهين في جريمة إطلاق النار

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