إحالة رئيس مجلس جلجولية للحجر الصحي

دخل رئيس مجلس جلجولية المحلي، درويش رابي، إلى الحجر الصحي بعد إصابة شخص بفيروس كورونا كان قد تواجد بالقرب منه، مساء يوم السبت الماضي.

وقال رابي، لـ"عرب 48" إنه، فور إبلاغه أن مصابا بفيروس كورونا تواجد بالقرب منه، دخل إلى الحجر الصحي فورا، وبدأ بتتبع التعليمات والإجراءات الوقائية التي تنص على التعامل في مثل هذه الحالات، وأولها الحجر الصحي.

وأكد رئيس مجلس جلجولية المحلي أن "المصاب من منطقة الجنوب، جاء لزيارة أقاربه في جلجولية، وكنت على مقربة منه في القرية، والآن يتم التعامل مع الموضوع من خلال المجلس أمام الجهات المسؤولة في وزارة الصحة".

وأشار إلى أن "عملية التحقيق تجري، في هذه الأثناء، لتتبع الأشخاص الذين تواجدوا بالقرب من المصاب في القرية، وأدعو كل من تواجد بالقرب من الشخص والمكان الذي تواجد فيه بأن يتخذ الخطوات المطلوبة".

وختم رابي بالقول إنه "على الناس ألا تستهتر بالفيروس، فبعد أن ظننا أنه من ورائنا ها هو يعود مرة أخرى. على الجميع أن يفهم أن أزمة كورونا لم تنته لغاية الآن، ويجب علينا اتباع الإجراءات الوقائية، لبس الكمامة والتعقيم والابتعاد عن الآخرين".