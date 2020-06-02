مجد الكروم: اتهام شاب بالسطو المسلح على محطة وقود

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد شاب (22 عاما) من سكان مجد الكروم، نسبت إليه تنفيذ عملية سطو مسلح على محطة وقود.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد فترة اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "حيثيات عملية السطو تعود إلى يوم 24 آذار/ مارس 2020، إذ وصل المتهم بسيارة مشبوهة إلى محطة الوقود، واتجه راكضا إلى عامل المحطة وسرق منه مبلغ 1760 شيكلا، تحت تهديده بالمسدس وإطلاق عيارات نارية في الهواء، قبل أن يفر هاربا من المكان بعد ذلك".

وأضافت لائحة الاتهام أنه "بعد عمليات البحث وتعقب مسار سير المتهم، تمكنت الشرطة من اعتقاله في منزله، إذ جرى إخضاعه للتحقيق ثم أطلقت المحكمة سراحه بشروط مقيدة، غير أن الشرطة عاودت اعتقاله بعد تشكيل قاعدة أدلة ضده تؤكد ضلوعه في عملية السطو".

ونسبت النيابة العامة للمتهم "حيازة ونقل سلاح وذخيرة، وإطلاق النار، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، والضلوع في عملية سطو مسلح، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما".