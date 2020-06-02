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يافا: تحركات شعبية ضد مخطط بناء على أرض مقبرة الإسعاف

تاريخ النشر: 02/06/2020 - 15:45

يافا: تحركات شعبية ضد مخطط بناء على أرض مقبرة الإسعاف
مقبرة الإسعاف (أرشيفية)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

قال رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا، طارق أشقر، في حديث لـ"عرب 48" إن "تحركات مشبوهة رصدها سكان من يافا في محيط مقبرة الإسعاف، حول نية بلدية تل أبيب- يافا تنفيذ مخططها بالمقبرة".

وتنوي بلدية تل أبيب- يافا إقامة مشروع سكن، مكون من بنايات ستكون مخصصة للمشردين، على أنقاض مقبرة الإسعاف الإسلامية التاريخية.

وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد رفضت الالتماس الذي تقدمت به الهيئة الإسلامية، والذي تضمن طلبا لوقف تنفيذ مشروع بلدية تل أبيب- يافا على أرض المقبرة.

وعلى إثر ذلك، قامت القوى الوطنية في مدينة يافا بتحركات شعبية، وستعقد اجتماعا طارئا في مقر الهيئة الإسلامية، اليوم الساعة الثامنة مساءً.

وأكد أشقر أن "هناك معلومات تشير إلى أن بلدية تل أبيب- يافا تصر على تنفيذ مشروعها في المقبرة، وتجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية، لبناء مساكن للمشردين، ضاربة بعرض الحائط مشاعر السكان العرب فيها".

وختم رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا بالقول، إن "كل يافا، بجميع شرائحها، ترفض المشروع رفض قاطعا. الالتماس الأخير الذي قدمته الهيئة ضد المشروع رفض من قبل المحكمة، وبات معلقا، ولكن قرار المحكمة السابق يتيح للبلدية إقامة المشروع، ولا يوجد أي أمر قضائي يمنعها من تنفيذ ذلك".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#يافا
#مقبرة الإسعاف
#مقدسات
#الهيئة الإسلامية
#طارق أشقر

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