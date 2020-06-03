  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا: حالات جديدة في النقب وتراجع الإصابات في بلدات الشمال

تاريخ النشر: 03/06/2020 - 22:28

كورونا: حالات جديدة في النقب وتراجع الإصابات في بلدات الشمال
(توضيحية)
عرب ٤٨

نشرت وزارة الصحة معطيات حول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، وذلك لغاية ساعات المساء من اليوم الأربعاء.

وشهدت الساعات الأخيرة تشخيص حالات جديدة بفيروس كورونا واشتباه بإصابات أخرى في جنوبي البلاد على وجه الخصوص، ما ألزم مئات الأشخاص التزام الحجر الصحي.

وفي المقابل، سجّلت البلدات العربيّة في الشمال تراجعًا ملحوظًا بعدد الإصابات وتماثل العديد من الأشخاص من فيروس كورونا.

وفيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 140

حورة: الإصابات 171، المتعافون 114

أم الفحم: الإصابات 81، المتعافون 76

رهط: الإصابات 87، المتعافون 59

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 48

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 38

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 31

دبورية: الإصابات 32، المتعافون 30

جت: الإصابات 30، المتعافون 23

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 21

عرعرة النقب: الإصابات 28، المتعافون 21

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 19

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 17

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 16

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#البلدات العربية
#كورونا
#فيروس كورونا
#إصابات
#تشخيص
#شفاء
#تراجع

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شقيب السلام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار
شقيب السلام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2020-06-03

175 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية تعويضا عن أزمة كورونا
175 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية تعويضا عن أزمة كورونا

2020-06-03

يزبك تقدم اقتراحا عاجلا للكنيست حول خطر إغلاق مراكز تطور الطفل
يزبك تقدم اقتراحا عاجلا للكنيست حول خطر إغلاق مراكز تطور الطفل

2020-06-03

الأكثر قراءة

باحثون إسرائيليون: عينة مصلية تظهر إصابة 200 ألف شخص بكورونا

باحثون إسرائيليون: عينة مصلية تظهر إصابة 200 ألف شخص بكورونا

2020-06-02
كورونا في البلاد: تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية أيار

كورونا في البلاد: تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية أيار

2020-06-02
جنود لبنانيون يعترضون دبابتين للجيش الإسرائيلي اجتازتا الحدود

جنود لبنانيون يعترضون دبابتين للجيش الإسرائيلي اجتازتا الحدود

2020-06-02

"قانون القومية"... لمنع لم الشمل

2020-06-02
اليوم التالي بعد قرار

اليوم التالي بعد قرار "التحلل"

2020-06-02