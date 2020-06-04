  2. محليات
  3. أخبار محلية

ضبط سلاح واعتقال شخصين في الجليل والنقب

تاريخ النشر: 04/06/2020 - 08:06

ضبط سلاح واعتقال شخصين في الجليل والنقب
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨

ضبطت الشرطة في قرية يافة الناصرة، بندقية وعبوة ناسفة وذخيرة. وتم توقيف شاب (25 عاما) بشبهة حيازتها. ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة بطلب تمديد اعتقاله، اليوم الخميس.

ووفقا للشرطة فإنه منذ مطلع العام 2020 تم في منطقة الجليل، شمالي البلاد، ضبط 210 قطعة سلاح و36 عبوة ناسفة و94 قنبلة و223 زجاجة حارقة.

وقدمت 187 لائحة اتهام ضد جناة بحيازة واستخدام وتجارة الأسلحة و188 متهما تم توقيفهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وفي منطقة النقب، جنوبي البلاد، قام أفراد من الشرطة ووحدة "حرس الحدود" بمداهمة وتفتيش داخل مجمع سكني في قرية عرعرة النقب.

ووفقا للشرطة فإنه خلال التفتيش ضبط أفراد الشرطة داخل خزانة المطبخ موادا تشتبه بأنها مخدرات خطرة من نوع الحشيش بوزن 2 كيلوغرام، كما ضبطوا 5 قطع أجزاء سلاح وكميات من المفرقعات، التي تعتبر موادا متفجرة، ومن شأنها أن تؤدي إلى أضرار لمستخدمها مع تفعيلها دون تصريح لحيازتها.

واعتقلت الشرطة مشتبها به (27 عاما) من سكان القرية، ومددت المحكمة فترة توقيفه من حين إلى آخر حتى قدمت النيابة لائحة اتهام ضده، نسبت إليه التهم الموجهة ضده.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#سلاح
#اعتقالات
#الشرطة
#الجليل
#النقب
#العنف والجريمة

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2020-06-04

النائب سامي أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا
النائب سامي أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020-06-04

كورونا: حالات جديدة في النقب وتراجع الإصابات في بلدات الشمال
كورونا: حالات جديدة في النقب وتراجع الإصابات في بلدات الشمال

2020-06-03

الأكثر قراءة

جنود إسرائيليون نفذوا

جنود إسرائيليون نفذوا "تدفيع ثمن" وضباطهم تستروا عليهم

2020-06-03

"أنا أكره العرب، إذاً أنا موجود"

2020-06-03
تقرير: السلطات الإسرائيلية تتوقع موجات أخرى لكورونا

تقرير: السلطات الإسرائيلية تتوقع موجات أخرى لكورونا

2020-06-03
الناصرة: مطاعم العين تخشى الإغلاق مجددا بسبب كورونا

الناصرة: مطاعم العين تخشى الإغلاق مجددا بسبب كورونا

2020-06-03
كورونا: إغلاق مدارس في أم الفحم

كورونا: إغلاق مدارس في أم الفحم

2020-06-03