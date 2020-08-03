قُدمت إلى محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد رجل من قرية معليا (43 عامًا) اعتدى على زوجته.

كما مدّد اعتقال الزوج حتى انتهاء الإجراءات القضائيّة.

ووقع الاعتداء في السادس والعشرين من تموز/يوليو الماضي. وقالت الزوجة إن زوجها اعتدى عليها باللكمات على وجهها ما أدّى إلى نزيف الدّماء، لمجرّد سؤالها إياه لماذا غادر منزلهما إلى منزل والديه بعد شجار سابق.

والزوجة تبلغ من العمر 38 عامًا، وهما متزوّجان منذ 18 عامًا ولهما 3 أطفال، ونقلت إلى مشفى الجليل الغربي لتلقي العلاج.

وفرّ الزوج من منزله بعد الاعتداء إلى منزل والديه، حيث ألقت عليه الشرطة القبض هناك، وخضه للتحقيق ومدّدت الشرطة اعتقاله، في المرّة الأولى، حتى تقديم لائحة الاتهام ضدّه.

وفي يوم الاعتداء، عاد الزوج إلى منزلهما لإعادة ابنهما (5 أعوام) وعندما كان في طريقه للخروج من المنزل، توجّهت إليه وسأله لماذا يغادر إلى منزله والديه بعد كل نقاش، فما كان منه إلا الاعتداء عليها بالضرب على وجهها وكتفها وصدرها، ما أدى إلى سيلان الدم من أنفها.