  2. محليات
  3. أخبار محلية

شفاعمرو: إحياء الذكرى الـ15 لشهداء المجزرة

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 23:36

شفاعمرو: إحياء الذكرى الـ15 لشهداء المجزرة
من إحياء الذكرى الخامسة عشر لشهداء مجزرة شفاعمرو
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نظمت في مدينة شفاعمرو، مساء اليوم الثلاثاء، ذكرى مرور 15 عاما على استشهاد 4 من أبنائها وبناتها في المجزرة التي ارتكبها الإرهابي ناتان زادة عام 2005.

واستشهد في المجزرة التي وقعت في الرابع من آب/أغسطس عام 2005، والتي نفذها الإرهابي ناتان زادة في حافلة مواصلات عامة كانت تقل عشرات المواطنين، كل من الشقيقتين هزار ودينا تركي، ميشيل بحوث ونادر حايك.

وجاءت مراسم إحياء الذكرى بشكل مقتضب وبدعوة من اللجنة الشعبية في شفاعمرو، إذ اقتصرت على مشاركة أهالي الشهداء وعدد من الناشطين من مختلف الأطر والأحزاب، وذلك التزاما بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك في إحياء الذكرى على النصب التذكاري للشهداء عدد من الأهالي بالإضافة إلى ذوي الشهداء ورئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة.

واستهل أهالي الشهداء إحياء الذكرى بوضع أكاليل الورود على النصب التذكاري للشهداء، ثم ألقيت كلمة اللجنة الشعبية التي شددت على ضرورة التمسك بالعهد وإحياء ذكرى الشهداء سنويا، حتى لا تغيب مثل هذه الذكرى في ظل السياسة الممنهجة التي يتعرض لها المواطنون العرب في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا | أنيس صفوري ينال حريته

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#شفاعمرو
#مجزرة
#هزار تركي
#دينا تركي
#ميشيل بحوث
#نادر حايك

شفاعمرو: إحياء الذكرى الـ15 لشهداء المجزرة

شفاعمرو: إحياء الذكرى الـ15 لشهداء المجزرة

شفاعمرو: إحياء الذكرى الـ15 لشهداء المجزرة

شفاعمرو: إحياء الذكرى الـ15 لشهداء المجزرة

شفاعمرو: إحياء الذكرى الـ15 لشهداء المجزرة

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"المتابعة": نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة الانفجار
"المتابعة": نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة الانفجار

2020-08-04

العليا تطالب النيابة العامة بإيضاح آلية حذف المضامين على الشبكة
العليا تطالب النيابة العامة بإيضاح آلية حذف المضامين على الشبكة

2020-08-04

جريمة قتل الأب وابنه في زيمر: لائحة اتهام ضد قريبهما
جريمة قتل الأب وابنه في زيمر: لائحة اتهام ضد قريبهما

2020-08-04

الأكثر قراءة

هجمات إسرائيلية على مواقع للنظام في سورية

هجمات إسرائيلية على مواقع للنظام في سورية

2020-08-04
كورونا في المجتمع العربي: 699 إصابة خلال أيام عيد الأضحى

كورونا في المجتمع العربي: 699 إصابة خلال أيام عيد الأضحى

2020-08-04
اتهام: حاول قتل زوجته فاحتضنتها ابنتهما لإنقاذها

اتهام: حاول قتل زوجته فاحتضنتها ابنتهما لإنقاذها

2020-08-04
إدلشتاين: سنرفع الإغلاق في نهايات الأسبوع

إدلشتاين: سنرفع الإغلاق في نهايات الأسبوع

2020-08-04
15 قتيلا بطائرات مجهولة على مواقع إيرانية بريف البوكمال

15 قتيلا بطائرات مجهولة على مواقع إيرانية بريف البوكمال

2020-08-04