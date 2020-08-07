  2. محليات
  3. أخبار محلية

والدة قتيل تسير من حيفا للقدس مطالبة بالكشف عن قتلة ابنها

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 10:31

والدة قتيل تسير من حيفا للقدس مطالبة بالكشف عن قتلة ابنها
الوالدة الثاكل: "الشرطة تقول لا نعرف من قتل ابنك"
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت منى خليل، والدة الشاب المرحوم خليل خليل (28 عاما) الذي قُتل في حي الحليصة بمدينة حيفا، مؤخرا، عن نيتها بالتوجه، يوم الثلاثاء المقبل، مشيا على الأقدام من حيفا إلى القدس، وذلك للمطالبة بالكشف عن قتلة ابنها.

وقُتل خليل، يوم 11 حزيران/ يونيو الماضي، وهو في جريمة إطلاق نار.

وقالت والدة الثاكل، إن "ابني قتل والشرطة تقول لا نعرف من قتل ابنك رغم أن الجميع يعرف من قتله! أناشد كل أم مرت ما مررت به أن تأتي معي لمسيرة مشي على الأقدام للمطالبة بالعدالة لأبنائنا".

وأكدت أنه "سأنطلق يوم الثلاثاء المقبل مشيا على الأقدام، وستستمر المسيرة 5 أيام حتى نصل القدس. الحكومة معنية بكل ما يحصل في مجتمعنا العربي من عنف وجريمة، وهي تعرف كل شيء، ولكنها تتحجج بعدم وجود أدلة. من سيأخذ حق ابني؟ أطالب فقط بالعدالة لابني".

القتيل خليل خليل

ومن جانبه، أعلن رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، عن نيته مشاركة منى خليل مسيرتها مشيا على الأقدام من أجل العدالة لكافة ضحايا العنف والجريمة.

وقال عودة، إن "منى خليل والدة المغدور خليل خليل، قرّرت أن لا تسكت. قررت أن تتحدى وأن تصرّ على أن تكشف الشرطة عن قاتل ابنها وتحقيق العدالة. واجبنا دعمها، قضيتها قضية كل قرانا ومدننا التي تعاني من الجريمة".

وأكد أن "هذه المرأة الثاكل مستعدة أن تناضل من أجل ابنها وضد الجريمة، أنا واثق أن كثيرين سينضمّون".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الحليصة
#حيفا
#منى خليل
#خليل خليل
#جرائم القتل

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل شاب إثر إصابته بجريمة طعن داخل مصنع باللد
مقتل شاب إثر إصابته بجريمة طعن داخل مصنع باللد

2020-08-07

مصرع شخص في حادث طرق قرب نتانيا
مصرع شخص في حادث طرق قرب نتانيا

2020-08-07

توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا
توزيع 2500 شتلة رمان على أهالي كفر كنا

2020-08-07

الأكثر قراءة

نتنياهو يبدأ حملته الانتخابية بـ

نتنياهو يبدأ حملته الانتخابية بـ"دفع ثمن رغيف شاورما"

2020-08-06
إسرائيل تذرف دموع التماسيح

إسرائيل تذرف دموع التماسيح

2020-08-06
مصرع شخصين في حادثي طرق قرب الناصرة وأريحا

مصرع شخصين في حادثي طرق قرب الناصرة وأريحا

2020-08-06
مصرع رجل من البعينة نجيدات في حادث طرق

مصرع رجل من البعينة نجيدات في حادث طرق

2020-08-06
علم لبنان وبلدية تل أبيب: كيف تفاعل الفلسطينيون مع المشهد؟

علم لبنان وبلدية تل أبيب: كيف تفاعل الفلسطينيون مع المشهد؟

2020-08-06