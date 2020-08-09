الطيرة: مواطن يهدم مكرها منزله قيد الإنشاء

أقدم الشاب ساري مصاروة من سكان مدينة الطيرة في منطقة المثلث الجنوبي، على هدم منزله قيد الإنشاء، صباح اليوم الأحد.

وأجبر مصاروة على هدم منزله مكرها بعدما تلقى بلاغا من الشرطة، حول نيتها تغريمه بمبلغ 340 ألف شيكل في حال عدم تنفيذ أمر الهدم.

وشهدت مدينة الطيرة في الشهرين الأخيرين عمليات هدم لمنازل ومكاتب وقاعة أفراح، وذلك بحجة عدم الترخيص والبناء بشكل "غير قانوني".

هذا، وتعاني البلدات العربية عموما من ضائقة سكنية في الوقت الذي تعرقل فيه السلطات إيداع الخرائط لتوسعة النفوذ، ما يجبر المواطنون على البناء بدون تراخيص في أراض بملكيتهم ودفع غرامات مالية مقابل ذلك.