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المغار: إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع

تاريخ النشر: 09/08/2020 - 17:44

المغار: إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع
منظر عام في قرية المغار
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص يبلغ من العمر 48 عاما من سكان المغار، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله بورشة بناء في القرية، اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، فإن العامل أصيب نتيجة سقوطه عن طابق ثاني خلال قيامه بربط معدات حديدية.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح خطيرة في منطقة الرأس، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

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#المغار
#حوادث العمل

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