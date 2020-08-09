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جت المثلث: تصريح ادعاء ضد شابين بقتل محمد وتد

تاريخ النشر: 09/08/2020 - 14:41

جت المثلث: تصريح ادعاء ضد شابين بقتل محمد وتد
الضحية محمد وتد
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة، صباح اليوم الأحد، تصريح ادعاء ضد شابين في العشرينيات من عمريهما من سكان جت المثلث، على خلفية ضلوعهما في جريمة قتل الشاب محمد رائد وتد (23 عاما) في مدينة باقة الغربية.

ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة للمحكمة خلال الأيام القادمة، لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد اعتقال الشابين حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقهما.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 17 حزيران/يونيو، حينما تعرض الضحية من جت المثلث لجريمة طعن في مدينة باقة الغربية، أسفرت عن مقتله متأثرا بجراحه الخطيرة.

وادعت الشرطة، أنه "بعد التحقيق مع عدد كبير من المشتبهين توصلت إلى فك رموز الجريمة واعتقال شابين في العشرينيات من عمريهما بشبهة ضلوعهما في الجريمة التي وقعت على خلفية نزاع محلي".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#محمد وتد
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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