  2. محليات
  3. أخبار محلية

5 إصابات بحادث طرق في يانوح- جث  

تاريخ النشر: 10/08/2020 - 09:14

5 إصابات بحادث طرق في يانوح- جث  
من مكان الحادث في يانوح- جث، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين في مدخل يانوح- جث، الليلة الماضية.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" ومركز "حيان" العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى.

وأفاد مصدر طبي أن مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا، استقبل 5 مصابين من حادث طرق بين مركبتين وقع على مفترق يانوح- جث. ووصفت إصابة رضيع (9 أشهر) وشاب (18 عاما) بالمتوسطة، فيما وصفت جراح ثلاثة مصابين (28 و26 و18 عاما) بالطفيفة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#يانوح- جث
#حوادث الطرق
#سيارات

5 إصابات بحادث طرق في يانوح- جث  

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللجنة الشعبية في البعنة تطلق حملة لإغاثة الأهل في لبنان
اللجنة الشعبية في البعنة تطلق حملة لإغاثة الأهل في لبنان

2020-08-10

حيفا: إصابة امرأة وابنها في جريمة إطلاق نار
حيفا: إصابة امرأة وابنها في جريمة إطلاق نار

2020-08-10

حالة الطقس: أجواء حارة واحتمال سقوط رذاذ
حالة الطقس: أجواء حارة واحتمال سقوط رذاذ

2020-08-10

الأكثر قراءة

تفاقم الخلافات بين الليكود و

تفاقم الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان": إلغاء جلسة الحكومة الأسبوعية

2020-08-09
غانتس: نتنياهو لا يمكنه البقاء بمنصبه تحت لائحة اتهام

غانتس: نتنياهو لا يمكنه البقاء بمنصبه تحت لائحة اتهام

2020-08-09
دير الأسد: حالة طوارئ بسبب ارتفاع حالات كورونا

دير الأسد: حالة طوارئ بسبب ارتفاع حالات كورونا

2020-08-09
إصابة محتجّين لبنانيين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في بيروت

إصابة محتجّين لبنانيين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في بيروت

2020-08-09
وزيرة الإعلام اللبنانيّة تقدّم استقالتها

وزيرة الإعلام اللبنانيّة تقدّم استقالتها

2020-08-09