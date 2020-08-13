اعتقال مشتبه بإحراق سيارة رئيس بلدية قلنسوة

اعتقلت الشرطة شابا (19 عاما) بشبهة إحراق سيارة رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، يوم 11 تموز/ يوليو الماضي.

وحوّلت الشرطة الملف للنيابة العامة لمتابعته، وذكرت أن المشتبه به أحرق السيارة عمدا.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "المشتبه به وصل يوم الحادثة إلى المكان، مستقلاً دراجة كهربائية، واقترب من مركبة رئيس البلدية التي كانت مركونة بالقرب من منزل في قلنسوة، إذ أقيم هناك حفل زفاف، ومن ثم سكب المشتبه به مادة قابلة للاشتعال على المركبة، وأشعل النيران فيها، ومن ثم لاذ بالفرار من مكان الحادث".

واعتقلت الشرطة المشتبه به بعد نحو أسبوعين من وقوع الجريمة. وذكرت أنه "تم تحديد تسجيلات لمكالمات هاتفية تربط المشتبه بالجريمة".

هذا، وجرى تمديد توقيف المشتبه به من وقت لآخر في محكمة الصلح، وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية وظروف تقييدية.