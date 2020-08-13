  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال مشتبه بإحراق سيارة رئيس بلدية قلنسوة

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 14:07

اعتقال مشتبه بإحراق سيارة رئيس بلدية قلنسوة
السيارة بعد إحراقها
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شابا (19 عاما) بشبهة إحراق سيارة رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، يوم 11 تموز/ يوليو الماضي.

وحوّلت الشرطة الملف للنيابة العامة لمتابعته، وذكرت أن المشتبه به أحرق السيارة عمدا.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "المشتبه به وصل يوم الحادثة إلى المكان، مستقلاً دراجة كهربائية، واقترب من مركبة رئيس البلدية التي كانت مركونة بالقرب من منزل في قلنسوة، إذ أقيم هناك حفل زفاف، ومن ثم سكب المشتبه به مادة قابلة للاشتعال على المركبة، وأشعل النيران فيها، ومن ثم لاذ بالفرار من مكان الحادث".

واعتقلت الشرطة المشتبه به بعد نحو أسبوعين من وقوع الجريمة. وذكرت أنه "تم تحديد تسجيلات لمكالمات هاتفية تربط المشتبه بالجريمة".

هذا، وجرى تمديد توقيف المشتبه به من وقت لآخر في محكمة الصلح، وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية وظروف تقييدية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#قلنسوة
#سيارات
#العنف والجريمة
#سلطات محلية
#عبد الباسط سلامة

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منظمة الصيد تستعرض الاعتراضات على مخطط المحمية الطبيعية "بحر إفتاح"
منظمة الصيد تستعرض الاعتراضات على مخطط المحمية الطبيعية "بحر إفتاح"

2020-08-13

بيت جن: تمديد اعتقال شاب على خلفية أحداث الزابود
بيت جن: تمديد اعتقال شاب على خلفية أحداث الزابود

2020-08-13

كورونا في المجتمع العربي: 305 في الناصرة، 270 بالطيبة، 268 بيركا
كورونا في المجتمع العربي: 305 في الناصرة، 270 بالطيبة، 268 بيركا

2020-08-13

الأكثر قراءة

"ضمانات لحماية نتنياهو من قرارات ‘العليا‘ كفيلة بحل أزمة الميزانية"

2020-08-12
الكنيست تؤجل إقرار الميزانية وتسقط منع نتنياهو تشكيل حكومة

الكنيست تؤجل إقرار الميزانية وتسقط منع نتنياهو تشكيل حكومة

2020-08-12
الصحة الإسرائيلية: 1785 إصابة أمس و8 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 1785 إصابة أمس و8 وفيات جديدة بكورونا

2020-08-12
من هي كامالا هاريس التي اختارها بايدن نائبة له؟

من هي كامالا هاريس التي اختارها بايدن نائبة له؟

2020-08-12
كورونا: وفاة طفل (8 أعوام) من الخليل وإصابة 125 مقدسيًّا بالفيروس

كورونا: وفاة طفل (8 أعوام) من الخليل وإصابة 125 مقدسيًّا بالفيروس

2020-08-12