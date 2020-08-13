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بيت جن: تمديد اعتقال شاب على خلفية أحداث الزابود

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 15:01

بيت جن: تمديد اعتقال شاب على خلفية أحداث الزابود
من المحكمة في عكا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم، الخميس، اعتقال الشاب تيمور زياد صلالحة من قرية بيت جن، والذي اعتقلته الشرطة وآخرين على خلفية أحداث منطقة الزابود الأخيرة، لغاية يوم الأحد المقبل،

وأحالت المحكمة الشاب لطفي مسعود للحبس المنزلي بمدينة شفاعمرو لمدة أسبوع، وأطلقت سراح شاب قاصر لمنزل أسرته، منتصف الليلة الماضية.

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وحضر جلسة المحكمة العشرات من المشايخ والشباب من بيت جن والجليل، والزعامة الروحية للطائفة الدرزية الممثلة بالشيخ موفق طريف، ورئيس مجلس ساجور المحلي، جبر حمود، ورئيس مجلس بيت جن المحلي، راضي نجم، واللجنة الشعبية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#بيت جن
#الزابود
#اعتقالات

بيت جن: تمديد اعتقال شاب على خلفية أحداث الزابود

بيت جن: تمديد اعتقال شاب على خلفية أحداث الزابود

بيت جن: تمديد اعتقال شاب على خلفية أحداث الزابود

بيت جن: تمديد اعتقال شاب على خلفية أحداث الزابود

بيت جن: تمديد اعتقال شاب على خلفية أحداث الزابود

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