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رفض لمخطط لتهويد قسم من مقبرة الصدّيق في عرابة

تاريخ النشر: 16/08/2020 - 08:59

رفض لمخطط لتهويد قسم من مقبرة الصدّيق في عرابة
من الوقفة الاحتجاجية بعرابة، مساء السبت
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

احتج العشرات على مخطط لتهويد قسم من مقبرة الصدّيق الإسلامية في مدينة عرابة البطوف.

ونظمت اللجنة الشعبية في عرابة، وقفة احتجاجية أمام مقبرة الصدّيق بمنطقة باب الزاوية، رفضا لمخطط المستوطنين، مساء أمسِ السبت.

وشارك في الوقفة، إلى جانب أعضاء اللجنة الشعبية في عرابة، رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، ووفود من البلدات المجاورة.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات أكدت على التمسك والحفاظ على المقابر والمقدسات كونها جزء من الهُوِيَّة وثابت من الثوابت الفلسطينيّة في هذه البلاد.

وأكد المتحدثون في الوقفة على أنهم سيفشلون مخطط إحدى الجماعات اليهودية المتطرفة لتهويد قسم من المقبرة القديمة (مقبرة الصدّيق) عبر الاستيلاء على مساحة من المقبرة بزعم تأمين قبر تدّعي هذه الجماعة أنه لأحد الحاخامات، وعلى ضرورة وقفة وحدوية من كل المكونّات في عرابة للتصدي لهؤلاء وكف يدهم عن المقبرة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#عرابة
#مقبرة الصدّيق
#مخططات تهويد
#مقدسات

رفض لمخطط لتهويد قسم من مقبرة الصدّيق في عرابة

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