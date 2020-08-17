  2. محليات
  3. أخبار محلية

الرملة: إصابة عامل سقط عليه جسم ثقيل

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 13:43

الرملة: إصابة عامل سقط عليه جسم ثقيل
من مكان الحادث بالرملة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، في الخمسينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها شديدة الْخَطَر في حادث عمل بمدينة الرملة، اليوم الاثنين.

وفي التفاصيل، أصيب العامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بورشة بناء في الرملة.

وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

ومما يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم بلغ 30 عاملا.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الرملة
#ورش بناء
#حوادث العمل
#عمال

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: 319 إصابة في الناصرة و285 بالطيبة و278 بيركا
كورونا: 319 إصابة في الناصرة و285 بالطيبة و278 بيركا

2020-08-17

محتجون أمام المحكمة العسكرية بيافا يطالبون بمعاقبة الجندي قاتل مناصرة
محتجون أمام المحكمة العسكرية بيافا يطالبون بمعاقبة الجندي قاتل مناصرة

2020-08-17

طمرة: تظاهرة احتجاجية لمرشدي مشروع "كاريف"
طمرة: تظاهرة احتجاجية لمرشدي مشروع "كاريف"

2020-08-17

الأكثر قراءة

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

2020-08-16
الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

2020-08-16
مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

2020-08-16
تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

2020-08-16
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

2020-08-16