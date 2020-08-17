الرملة: إصابة عامل سقط عليه جسم ثقيل

أصيب عامل، في الخمسينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها شديدة الْخَطَر في حادث عمل بمدينة الرملة، اليوم الاثنين.

وفي التفاصيل، أصيب العامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بورشة بناء في الرملة.

وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

ومما يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم بلغ 30 عاملا.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.