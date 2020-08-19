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إصابة حرجة جراء حادث دهس في حيفا

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 07:45

إصابة حرجة جراء حادث دهس في حيفا
من مكان الحادث بحيفا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب شاب في الأربعينات من عمره بجروح وصفت بالحرجة، وذلك جراء تعرضه لحادث دهس وقع في مدينة حيفا صباح اليوم الأربعاء، حيث جرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

وتلقت الطواقم الطبية التابعة لنجمة دواد الحمراء بلاغا عن جريح في شارع "سدروت ههجناه"، وعلى الفور وصل طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج ومحاولة إنقاذ حياته.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات حادث الدهس الذي وقع على شارع "سدروت ههجناه" في مساره عند مفترق "افنير"، حيث أغلقت الشرطة المكان لجمع البيانات والأدلة.

واعتقلت الشرطة سائق سيارة خصوصية من سكان طيرة الكرمل يبلغ من العمر 58 عاما، حيث تنسب له شبهات الضلوع في حادث الدهس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حيفا
#إسعاف
#دهس
#حرجة

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