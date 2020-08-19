  2. محليات
  3. أخبار محلية

قضايا واحتياجات تتطلب علاجا فوريا قبيل بدء العام الدراسي

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 14:13

قضايا واحتياجات تتطلب علاجا فوريا قبيل بدء العام الدراسي
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ضمن الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد، قدمت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ورقة مطالب شاملة لاحتياجات التعليم العربي، حديثا، في جِلسة عقدتها لجنة التربية والتعليم البرلمانية، ووضعتها على طاولة وزير التربية والتعليم ومدير عام وزارته، وطالبت بتلبية المطالب المطروحة من أجل ضمان عودة التعليم العربي بشكل كامل وافتتاح السنة الدراسية بشكل منتظم، وفق الخُطَّة التي أعلنتها وزارة التربية والتّعليم.

وقالت اللجنة إن مشكلات جهاز التعليم العربي ظهرت بصورة أوضح خلال زمن كورونا، وهي نتاج المشكلات العميقة التي ميزت التعليم العربي لعقود طويلة والفجوات الكبيرة الموجودة بين التعليم في المجتمع العربي والتعليم في المجتمع اليهودي.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بحل هذه المشكلات بشكل جذري من طريق تبني سياسة المساواة، وإجراء حوار مع المجتمع العربي لتنظيم وضع ومكانة التعليم العربي داخل وزارة التربية والتعليم، وبالشكل الذي يضمن الاعتراف والمساواة والاستجابة لاحتياجات المجتمع العربي.

وتضمنت ورقة المطالب العديد من القضايا والاحتياجات التي تتطلب علاجا فوريا قبيل افتتاح العام الدراسي المقبل 2020-2021، في عدّة مجالات في ظل أزمة كورونا.

وطالبت اللجنة بتلبية احتياجات التعليم العربي في زمن كورونا، إذ إن النقص حاد في وسائل التعليم عن بعد، مشكلات في البنية التحتية في البلدات العربية والواقع التكنولوجي الصعب في المدارس. ويوجد نقص حاد في الغرف الدراسيّة ومشكلة الاكتظاظ في بعض المدارس.

وطالبت باستثمار حكومي منخفض في كافة المجالات وفي الترميمات والتجهيزات للمدارس والمؤسّسات التربوية.

وفيما يتعلق بالتعليم في النقب عموما وفي القرى غير المعترف بها بشكل خاص، فإن أوضاع السلطات المحلية العربية وأقسام التربية والتعليم فيها صعبة للغاية.

وأشادت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالدور والجهود الكبيرة في هذه الظروف الصعبة التي يقوم بها رؤساء السلطات المحلية ومديري أقسام التربية والتعليم ومديري وطواقم التدريس والعاملين في المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب، من أجل استكمال الاستعدادات لتهيئة كافة المدارس والمؤسسات التعليمية، لعودة الطلاب وافتتاح العام الدراسي المقبل بشكل منتظم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#العام الدراسي
#طلاب
#كورونا
#مدارس
#التعليم العربي

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية
اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

2020-08-19

جديدة المكر: إصابة خطيرة لشاب إثر تعرضه للطعن
جديدة المكر: إصابة خطيرة لشاب إثر تعرضه للطعن

2020-08-19

كورونا في المجتمع العربي: 240 إصابة برهط، 185 بكفر قاسم و141 بسخنين
كورونا في المجتمع العربي: 240 إصابة برهط، 185 بكفر قاسم و141 بسخنين

2020-08-19

الأكثر قراءة

إسرائيل والإمارات: علاقات سرية قديمة وإحباط سلام مع الفلسطينيين

إسرائيل والإمارات: علاقات سرية قديمة وإحباط سلام مع الفلسطينيين

2020-08-18
المحكمة الخاصة بلبنان: إدانة عياش باغتيال الحريري وتبرئة 3 متهمين

المحكمة الخاصة بلبنان: إدانة عياش باغتيال الحريري وتبرئة 3 متهمين

2020-08-18
الإمارات قاعدة إسرائيلية... ضد إيران والسعودية

الإمارات قاعدة إسرائيلية... ضد إيران والسعودية

2020-08-18
من هو سليم عياش الذي أُدين باغتيال الحريري؟

من هو سليم عياش الذي أُدين باغتيال الحريري؟

2020-08-18
نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لا يشمل أي صفقة سلاح

نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لا يشمل أي صفقة سلاح

2020-08-18