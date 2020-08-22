جديدة المكر: حريق في منزل و4 إصابات إثر شجار

أصيب 4 أشخاص بينهم شابة في العشرينيات من عمرها، بجراح متفاوتة إثر وقوع شجار في قرية جديدة المكر، مساء السبت.

وأفاد مركز "حيان" الطبي، بأنه تلقى بلاغا حول شجار كبير في جديدة المكر، ما أسفر عن إصابة شابة بجراح في منطقة الرأس بالإضافة إلى 3 إصابات أخرى.

وعلم أنه جرى 3 من المصابين إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا، بينما وصفت الإصابة الأخيرة بالطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي سياق متصل، اندلع حريق في منزل مكون من طابقين في جديدة المكر، إذ جرى تخليص عالقين دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

وأخمدت طواقم الإطفاء ألسنة النار التي ألحقت أضرارا في الطابق الثاني من المنزل، فيما باشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وشهدت جديدة المكر ليل الجمعة – السبت، جريمة إطلاق نار أصيب على إثرها شاب (21 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، وفي أعقاب ذلك اعتقلت الشرطة مشتبها (31 عاما) من سكان القرية بالضلوع في الجريمة.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا بطلب تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.