  2. محليات
  3. أخبار محلية

عرابة: شبح الهدم يتهدد قاعة أفراح

تاريخ النشر: 22/08/2020 - 13:18

عرابة: شبح الهدم يتهدد قاعة أفراح
من الاجتماع التشاوري في قاعة الأفراح
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تلقى أصحاب قاعة الورود للأفراح في مدينة عرابة بمنطقة البطوف، أمرا من المحكمة حول نية السلطات الإسرائيلية هدم القاعة بحجة البناء بدون تراخيص.

ووفقا لقرار المحكمة، فإن السلطات أمهلت أصحاب القاعة لغاية يوم 16 أيلول/سبتمبر القادم من أجل تنفيذ أمر الهدم.

وجاء في بيان للجنة الشعبية في عرابة "بعد سماع قرار السلطات ونيتها هدم قاعة الورود التابعة لأبناء المرحوم سعيد يحيى نعامنة، اجتمعت اللجنة الشعبية والبلدية وجمع من أهالي المدينة بأصحاب القاعة وجرى التأكيد على ضرورة التصدي لأمر الهدم الصادر واستنفاذ كل الإمكانيات الممكنة من أجل تنفيذ الهدم الجائر والمجحف".

وأضافت أنه "تقرر نصب خيمة اعتصام على أرض القاعة بدء من هذه الليلة والاعتصام المكثف هناك من قبل أهالي المدينة، على أن يتم اتخاذ قرارات تصعيدية عما قريب".

ودعت اللجنة الشعبية كافة الهيئات واللجان القطرية والسلطات المحلية إلى زيارة الخيمة والتضامن والدعم لأصحابها رفضا للقرار الجائر.

يشار إلى أن هناك من يضطر مكرها إلى هدم منزله ومصلحته بعد استنفاذ كافة السبل القضائية ذات الصلة، من أجل تفادي الغرامات المالية الباهظة التي قد تترتب عليهم في أعقاب ذلك.

هذا، وتعاني البلدات العربية عموما من ضائقة سكنية في الوقت الذي تعرقل فيه السلطات إيداع الخرائط لتوسعة النفوذ، ما يجبر المواطنون على البناء بدون تراخيص في أراض بملكيتهم ودفع غرامات مالية مقابل ذلك.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#عرابة
#سياسة الهدم
#أوامر الهدم

عرابة: شبح الهدم يتهدد قاعة أفراح

عرابة: شبح الهدم يتهدد قاعة أفراح

عرابة: شبح الهدم يتهدد قاعة أفراح

عرابة: شبح الهدم يتهدد قاعة أفراح

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المشغلون بتراجعون عن قرار فصل عمال جسر الزرقاء
المشغلون بتراجعون عن قرار فصل عمال جسر الزرقاء

2020-08-22

مكتب جونسون لجبارين: بريطانيا تعارض أي خطوة أحادية تسعى لضم الأغوار
مكتب جونسون لجبارين: بريطانيا تعارض أي خطوة أحادية تسعى لضم الأغوار

2020-08-22

رهط: إصابة شابين إثر تعرضهما لإطلاق نار
رهط: إصابة شابين إثر تعرضهما لإطلاق نار

2020-08-22

الأكثر قراءة

قتيلة في طوبا الزنغرية واعتقال زوجها

قتيلة في طوبا الزنغرية واعتقال زوجها

2020-08-21
غُباش لصحيفة إسرائيلية:

غُباش لصحيفة إسرائيلية: "لن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"

2020-08-21
الاحتلال يجدد قصفه مواقع لـ

الاحتلال يجدد قصفه مواقع لـ"حماس" في غزّة

2020-08-21
الفيصل: قبول السعودية التطبيع مع إسرائيل ثمنه دولة فلسطينية

الفيصل: قبول السعودية التطبيع مع إسرائيل ثمنه دولة فلسطينية

2020-08-21
فصائل المقاومة: لن نقبل باتخاذ البالونات ذريعة لقصف بغزة

فصائل المقاومة: لن نقبل باتخاذ البالونات ذريعة لقصف بغزة

2020-08-21