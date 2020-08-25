إصابة شابين وفتاة في جريمتي إطلاق نار بكفر قاسم وطمرة

أصيب شابان وفتاة في جريمتي إطلاق نار بمدينتي كفر قاسم وطمرة، الليلة الماضية.

وجاء في التفاصيل، تعرض شاب في الثلاثينيات من عمره، لعيارات نارية حين كان وَسْط كفر قاسم، على بعد نحو مئة متر من محطة للشرطة، وذلك على خلفية جنائية، على ما يبدو.

وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للشاب الذي أصيب من عيار ناري في القسم السفلي من جسده، ووصفت إصابته بأنها متوسطة، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفي طمرة، أفاد شاكر إدريس من المركز الطبي "آدم ميدكس"، أن الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" قدمت الإسعافات الأولية لمصابين اثنين، وهما شاب وفتاة، أصيبا بشظايا من من جرّاءِ قيام مجهولين بإطلاق النار على منزل في لبمدينة. وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الجريمتين دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبهين.

ومما يذكر أنه قُتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 55 ضحية بينها 9 نساء في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، كانت آخرها نورة كعبية (53 عاما)، إثر تعرضها للطعن في طوبا الزنغرية، يوم الخميس الماضي، وأحمد ريان في الستينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار بقرية كابول، أمسِ الأول الأحد.