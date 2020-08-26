  2. محليات
  3. أخبار محلية

وفاة الطبيب عزيز سروجي في الناصرة

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 15:20

وفاة الطبيب عزيز سروجي في الناصرة
الطبيب عزيز سروجي (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نعت أسرة مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، الطبيب عزيز سليم سروجي (97 عاما)، الذي وافته المنية صباح اليوم، الأربعاء، في "المدينة التي قضى فيها أياما وليال في تقديم الخِدْمَات الطبية لأهل المدينة وكافة القرى المجاورة".

وكان الطبيب عزيز سروجي، قد صرح في حديث خاص لـ'عرب 48'، يوم 24 آب/ أغسطس 2016 عن مسيرة حياتهِ، أنّ "أبجدية دخولي المدرسة كانت في ابتدائيّة مدرسة السالزيان بالناصرة، تعلمت هناك لمدة سنتين ومن ثمّ تدهور الوضع في فلسطين، والدي كان يحبّ أن يمنح أولاده التعليم الأفضل، فاختار أن ينقلنا إلى برمانة في لبنان، وهي مدرسة إنجليزيّة بقيت فيها حتى إنهائي الثانوية العامّة عام 1940، وبعدها انتقلت إلى الجامعة الأميركيّة في بيروت لدراسة الطب".

وأوضح أنّه "منذ العام 1940 حتى بداية الحرب ودخول الإنجليز إلى لبنان كانت الحدود مفتوحة على فلسطين، وكانت الحياة في لبنان أرخص ماديًا من فلسطين، لكن بعد ذلك تغيّر الوضع، كنت في الـ'فريشمن' وهو الصفّ الأوّل في الجامعة الأميركيّة ببيروت، وبعدها أعطت الجامعة للفلسطينيين الحرية لإكمال التعليم والحصول على تصريح، وبقيت هناك حتى عام 1947 حين أنهيت دراسة موضوع الطب، وأكملت للتخصص بموضوع الطب لمدة سنتين إضافيتين وخلالهما حدثت النكبة للشعب الفلسطيني. عملتُ في مخيم عين الحلوة مع الصليب الأحمر لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبقيتُ بلبنان حتى عام 1950، ولأنّ الحدود كانت مغلقة أمامي، قمت بالعودة عبر الجبال وقطعت الحدود أنا وآخران كانا معي، لكنهما هربا حين شاهدا أن الحدود غير آمنة فبقيت لوحدي في الجبال ضائعًا، بالقرب من رميش، وإذ بدوريّة إسرائيليّة أخذتني إلى القائد في المحطة وقدمتُ إفادتي، استطعتُ إقناعه أنني أريد العودة إلى عائلتي، فأخذني إلى البصّة قرب عكا وسلمني للشرطة".

وبدأ د. سروجي عمله بالبلاد كطبيب في العام 1951، بمستشفى السلّ في الناصرة، ومنذ تلك اللحظة ولغاية العام 2014 عمل متواصلاً، أي 63 عامًا من العطاء المتفاني، ثم انتقل من المستشفى الإنجليزي الذي عمل به عامين ونصف العام، إلى عيادته الخاصّة مواصلاً العمل بها حتى تقاعده.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#عزيز سروجي
#وفيات
#الناصرة

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الوفاة الرابعة بكورونا خلال 24 ساعة في رهط
الوفاة الرابعة بكورونا خلال 24 ساعة في رهط

2020-08-26

72 إصابة بفيروس كورونا في اللقية
72 إصابة بفيروس كورونا في اللقية

2020-08-26

أم الفحم: 67 إصابة بكورونا في اليومين الأخيرين
أم الفحم: 67 إصابة بكورونا في اليومين الأخيرين

2020-08-26

الأكثر قراءة

حمدوك لبومبيو: الحكومة الحالية ليست مخولة بالتطبيع مع إسرائيل

حمدوك لبومبيو: الحكومة الحالية ليست مخولة بالتطبيع مع إسرائيل

2020-08-25
نتنياهو والموساد يدفعان لبيع الإمارات أسلحة ووزارة الأمن تعارض

نتنياهو والموساد يدفعان لبيع الإمارات أسلحة ووزارة الأمن تعارض

2020-08-25
التحقق من الجثة التي وُجدت الثلاثاء؛ تعود للشاب المقدسيّ الغريق عبد الرحمن شهوان

التحقق من الجثة التي وُجدت الثلاثاء؛ تعود للشاب المقدسيّ الغريق عبد الرحمن شهوان

2020-08-25
كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

2020-08-25
ميسي يستقر على قراره النهائي: هل سيرحل عن برشلونة؟

ميسي يستقر على قراره النهائي: هل سيرحل عن برشلونة؟

2020-08-25