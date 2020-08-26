يافا: مطالبة المقاولين العرب برفض العمل في مقبرة الإسعاف

وجه رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا، الحاج طارق أشقر، برسالة إلى المقاولين من خارج يافا، طالبهم برفض العمل داخل مقبرة الإسعاف الإسلامية في يافا.

وقال رئيس الهيئة الإسلامية إن "مقبرة الإسعاف هي مقبرة إسلامية عنوانها ‘شارع إليزابيث برغنر 6 بتل أبيب يافا’ وليعلم الجميع أن هنا مقبرة إسلامية، وقد توقّف العمل في أرض المقبرة وهم يبحثون عن عمال عرب ليعملوا في حفر الأرض ووضع الأساسات وغيرها".

وأضاف أنه "نتوجه إلى الشرفاء والأحرار والأبطال الذين لا يهتمون بالمال، نتوجّه لضميركم ونقول لكم إن هنا مقبرة إسلامية تنتهك من بلدية تل أبيب، ونحذّر ونقول إنكم ستُسألون يوم القيامة أمام الله، وواجبنا تبليغكم".

وختم أشقر بالقول إنه "في حال عملكم على نبش قبور المسلمين فإنكم سوف تُسألون أمام الله، فلا تبيعوا ضميركم بالمال".