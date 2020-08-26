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72 إصابة بفيروس كورونا في اللقية

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 15:08

72 إصابة بفيروس كورونا في اللقية
من اللقية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن رئيس مجلس اللقية المحلي، أحمد الأسد، اليوم الأربعاء، أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القرية ارتفع إلى 72 حالة مؤكدة، وذلك غير الحالات التي لا يعلم عنها".

وأوضح أن "غالبية حالات كورونا في حارة 8 ونحو 8 حالات أخرى في حارة 1".

وأضاف رئيس مجلس اللقية المحلي: "إننا قلقون جدا من ارتفاع أعداد المصابين بالرغم من كل التحذيرات التي نوجهها للسكان بتوخي الحذر واتخاذ تدابير الوقاية والامتناع عن التجمهر والمشاركة في الاجتماعات الكبيرة أو المناسبات الاجتماعية الحاشدة، التي تشكل بيئة مُثلى لانتقال العدوى وتفشي كورونا".

وتوجه إلى "جميع المصابين وعائلاتهم المصغرة، بضرورة التزام المنازل والالتزام بالحجر الصحي وإجراء فحوص والتقيد بإرشادات الصحة والمحافظة على النظافة وتجنب أي اتصال مع المصابين بكورونا".

ودعا الأسد جميع المصابين إلى "مغادرة المنازل إلى فنادق الحجر الصحي في سبيل حماية عائلاتهم".

يذكر أنه عقد، صباح اليوم، اجتماعا طارئا مع قيادة "الجبهة الداخلية" وإدارة وزارة الصحة في الجنوب لوضع خطة لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اللقية
#فيروس كورونا
#أحمد الأسد

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